Frankie@MIRROR曾因《造星》對唱歌有陰影：現場唱一句都好大壓力

MIRROR成員陳瑞德（Frankie）最近藉ViuTV劇集《IT狗》Never一角入屋，他日前接受加拿大中文電台訪問時，被問到有否想過在音樂上發展，爭取推出個人單曲的機會，他坦言自己還未到合適時機：「我未同花姐講過，但係花姐睇到報道之後都會知道我嘅答案。我之前出道嘅時候好冇自信，所以令我講嘢把聲顯得好沉，但係自從我學咗演戲同唱歌之後，我開始改緊自己口型同聲線上嘅習慣，但係仍需努力，未ok住，等多陣睇下之後嘅意欲點再同花姐提出。」

Frankie近期同時學唱歌、演戲，慢慢克服初出道時對唱歌的恐懼。（MV截圖）

唱團歌都有壓力

回想起MIRROR去年的演唱會，Frankie也有一段獨唱環節，原來他在參加過《全民造星》後，一度對唱歌有陰影：「我直頭覺得唱歌呢……《全民造星》唱歌嘅表現令我留下咗啲唔好嘅回憶，其實我出咗道之後有一段時間係好怕唱歌，就算係團歌都好，你要我現場唱一句，我都好大壓力，好驚。但係慢慢發覺做戲、唱歌、跳舞呢啲藝術性質嘅嘢都係相通，慢慢每一樣都好鍾意。最鍾意嘅都係跳舞，之後係戲劇，唱歌依家都鍾意，唔會差好遠。」

從恐懼唱歌，到在演唱會能包辦其中一個獨唱表演，Frankie背後付出的努力絕對不比其他兄弟差。（資料圖片）

再談「皮皮」暱稱由來

外界都知道Frankie有「皮皮」這個暱稱，之前他說過是因為身邊好友把英文名字讀得快後得來，但在這次訪問中，Frankie則道出另一個講法：「呢個名唔係我自己改，而係朋友幫我改嘅。話說嗰陣喺排舞室上堂練舞，我記得嗰陣我好專心咁坐咗喺度睇返自己playback，啲朋友叫極我都唔認。於是佢哋試咗好多個名，『粉皮』、『阿粉』、『阿皮』等等，點止叫到我『皮皮』嘅時候，我就即刻應佢哋問『乜事？』於是朋友就開始叫我呢個名。」

Frankie對「皮皮」呢個名嘅來源又有新講法！（IG@frankie729）

自認樂觀派 情緒差時揀獨處

在《IT狗》中，Never口中經常說著一句「樂觀地悲觀，係我嘅價值觀」。至於現實中的Frankie則認為自己是樂觀派：「就算係有悲觀嘅時間，我都係選擇獨處，或者自己匿埋。我會處理好自己情緒，出嚟見返朋友、觀眾，我都係畀大家見到樂觀一面居多，呢一點同Never好唔同。」他又說如果有機會出個人單曲，希望透過音樂作品探討情緒病問題。

Frankie在劇集《IT狗》飾演的Never得到正面評價，他認為自己的性格與Never不一樣。（IG@frankie729）

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