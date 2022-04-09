聲生不息｜首輪公演歌曲徵集20選1　炎明熹有機會再唱譚詠麟名曲

無綫（TVB）與芒果TV合辦的歌唱節目《聲生不息》早前宣布於4月推出後，今天（8/4）也在官方微博正式展開「公演歌曲徵集」投票活動，為第一輪公演做好準備。網民登入微博活動頁面即可參與投票，每日得到的5次推薦機會中，可以全數用在同一首歌曲，也可以分別投選不多於5首作品。節目將在得票最多的前5首歌曲中選擇其中一首，於第一輪公開演出中演唱。



《聲生不息》在微博開始投票活動，網民有機會選擇第一輪公演的表演曲目。（官方微博圖片）

炎明熹有機會再唱比賽名曲？

今次投票歌單一共有20首作品，當中張國榮、梅艷芳、Beyond和李克勤都有兩首歌入圍。對於想聽較近代作品的樂迷來說，這次可能仍要失望而回，因為今次入選的歌曲中，只得4首屬2000年後推出的作品，離2022年最近的作品，已經是2005年陳奕迅的《葡萄成熟時》。另一邊廂，譚詠麟的《愛情陷阱》都在歌單之中，而炎明熹（Gigi）也有份參與《聲生不息》，若果最後《愛情陷阱》順利跑出，Gigi就有機會在公演舞台表演這首相當拿手的比賽歌。

Gigi曾經喺《聲夢傳奇》比賽唱過嘅《愛情陷阱》，都有列入今次票選歌單之中。（資料圖片）

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網民點名與單依純合唱

而早在投票活動開始前，大會也開展網民推薦活動，利用「每個人心裏都有一首港樂」的主題來點歌。其中一位網民選擇了AGA（江海迦）和Gin Lee（李幸倪）的《一加一》。雖然AGA的獨唱版《一》同樣是她的代表作，但這位網民之所以期待在節目看到合唱版，其實是希望看到炎明熹與內地新星，同樣在歌唱比賽成名的單依純合作。

單依純在總決賽拋離對手，拿走2020年《中國好聲音》總冠軍。（中國好聲音微博圖片）

有望挑戰《中國好聲音》冠軍？

單依純在2020年以全國專業第一名的成績考入浙江音樂學院流行音樂系，同時參加《中國好聲音》，不但是李健戰隊的王牌，她翻唱《永不失聯的愛》的表現更得到原唱周興哲認可，最後更成為該屆總冠軍。其實Gigi在《聲夢傳奇》中也唱過《永不失聯的愛》，展示自己的歌唱實力，未知今次是否有機會看到兩大新星同場較量？