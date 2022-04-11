總有歌聲喺隔離｜陳曉東隔空現身TVB　回顧5首經典廣東歌代表作

在昨晚播出的無綫（TVB）音樂節目《總有歌聲喺隔離》，身處北京的陳曉東（東東）透過視像形式隔空獻唱，相隔兩年多再度在電視機前現身。雖然近年東東已經將工作重心放回內地，但除了節目中獻唱的《愛你（躲你）》外，過去他也留下不少廣東歌經典，以下的5首作品中，樂迷又記得哪一首？



東東相隔兩年多後再次在TVB亮相。（節目截圖）

《愛你（躲你）》

東東之所以在節目中選唱《愛你（躲你）》，除了藉主持伍仲衡的出道作與對方懷舊，原來也是他的心頭好。他解釋：「當年唱片公司畀咗一堆demo我聽，我覺得其中呢首歌嘅旋律好好聽，所以揀咗呢首歌。」

《愛你（躲你）》對東東和Harry而言都相當重要。（節目截圖）

《一萬年》

上一次東東現身《流行經典50年》時，其中一首演繹的作品便是《一萬年》。事實上，這首歌是東東眾多作品中，於樂壇成績最好的一首，除了是四台冠軍歌外，也是商台的雙周冠軍歌，可見歌曲在當年的樂壇有不錯的反應。

陳曉東上次現身《流行經典50年》，分別唱了《一萬年》和《劃火柴》。（網上圖片）

《劃火柴》

相信要數東東的代表作，就不能不提這首電視劇《百分百感覺》的插曲。在當年得到歌曲獎認同只是其次，最重要的是盛載著一代人因這個經典電視劇而起的回憶。

陳曉東的代表作，絕對不能不提《劃火柴》。(《百分百感覺》劇照)

《水瓶座》

本來是處女座的東東，因為一個美麗的誤會，反而因這首代表作而成為水瓶座代言人。詞人黃偉文曾親身解畫，雖然合音的5個星座中沒有處女座，但唱片公司決定將水瓶與愛哭的意向湊合在一起，因此以水瓶座命名。

因一個小誤會，令陳曉東成為水瓶座代言人。（MV截圖）

《時間做證》

東東2003年起開始中、港、台兩邊走，途中卻多次遇上唱片公司合約糾紛，因而淡出香港樂壇。直至2017年，他推出這首回歸本地樂壇的作品，證明自己唱功依然寶刀未老。