「譚仔女團」獲《Megahit》班底操刀　相隔半年重出初嘗Hip-hop

去年成軍，來自譚仔雲南米線（譚仔）的「譚仔女聲合唱團」（譚仔女團）繼去年與林家謙合唱「譚仔廿五周年」主題曲《二十五小》後，決定繼續以音樂衝擊全球樂壇。這次新作將於4月14日（周四）正式派台，走Hip-hop風格，口味特辣，除了邀得冠軍音樂班底李一丁及鄧東成（EAST CITY）等音樂人製作之外，也將與來自紐約的音樂單位合作。

由（上左至右）「區域經理」英姐、「馬鞍山頌安店店員」妮妮姐、「油麻地店店員」丹琪姐、（下左至右）「大埔超級城店店長」玲玲姐（隊長）、「天水圍天盛店副店長」彩燕姐 （副隊長）組成的「譚仔女團」，將在後日推出新歌。

「譚仔女團」由 1,300名「譚仔姐姐」中挑選5人脫穎而出，去年以新女團身份參與譚仔「廿五載情如初見」企劃的連串活動，當中與林家謙合唱的單曲《二十五小》，收獲逾130萬點擊率，網民大讚「感動！好聽！」、「好溫馨」、「loop咗好多次」、「唔夠喉」，好評如潮。養兵近半年，譚仔女團成員認為追夢者不應該為自己設限制，決定繼續突破自己，首度推出Hip-hop新作，以說唱道盡香港疫情下的人生百態，為港人帶來正能量。

「譚仔女團」的第一首歌是與林家謙合唱，為上年譚仔25周年企劃而誕生的《二十五小》。（資料圖片）

新歌製作團隊大有來頭，邀來年僅19歲的鄧東成作曲、李一丁監製。二人曾共同為人氣組合MIRROR成員Anson Lo（盧瀚霆）的《Megahit》製作「Megamix」版本，又與上年新晉組合MC $oHo & KidNey合力製作《係咁先啦》、《跌嘢唔好搵》及《Black Mirror》，更曾參與天后莫文蔚的《婦女新知2021》的製作。二人對是次合作表示相當興奮：「細味《二十五小》後已感姐姐們大有潛力，這次希望發揮出『女聲合唱團』中的『女團』魅力，以活力四射的hip-hop新作繼續驚艷全球聽眾。」

5位女團成員現正密鑼緊鼓秘密練兵，尤其是這次歌曲的歌詞密集，成員們都努力練習，希望為港人帶來一首有共鳴及開心的歌曲。隊長玲玲姐相當感觸：「上年初試啼聲後，我們以為這便是圓夢了。沒想到大家反應如此熱烈，實在太感動了！所以這次獲公司支持，能夠comeback，繼續唱歌追夢，我們絕對不會辜負各位的期望！」雖然充滿決心，但對她們來說，這次歌曲中的英文rap詞的確是一大難題。雖然平時只懂譚仔食材及湯底的英文生字，但姐姐們勇於接受挑戰，延續督促子女溫書的精神去互相鞭策，又參考美國rapper Cardi B及Blackpink成員Lisa等的演出，至今已見成效。監製一丁尤其欣賞女團成員們的活力與鬥志：「雖然她們的廣東話與英文發音未必標準，但她們絕不害羞，又勇於接受建議，堅持改進，逐字錄音、回播再改進，比不少職業歌手態度更認真、更專業，實在佩服。」

曾參與製作歌曲《天水圍驚驚》的鄧東成更形容彩燕姐為「天水圍Lisa」：「她rap時感情澎湃如滔滔泉水連綿不絕，卻形象依然保持冷艷高貴的氣質，令我想起Blackpink的Lisa。」獲專業音樂人稱讚，彩燕姐開心之餘亦不忘胸懷的大志：「多謝東成的讚賞！雖然K-pop仍是大勢，但我們仍會力撐廣東歌，因為這是我們香港這個家的獨特文化。來了香港快5年，我很感激這些年來食客、同事及公司都很歡迎我們這些講『譚仔話』的姐姐，廣東話不容易學，但無論困難有多大，我們會繼續堅持、努力！這一兩年香港有很多年輕歌手，我非常欣賞他們想要振興廣東歌的氣慨！我亦希望繼續用作品說話，帶著啖啖譚仔味的音樂和米線，與一班年青音樂人朝著『亞洲第一』的夢想進發！」在宣傳照中，譚仔女團換上黃色Hip Hop造型及綠色制服型格十足，純熟運用hip-hop手勢，以靈巧指骨撩動一眾支持者的心。而這次與女團合唱的音樂單位，將留待歌曲推出當日正式公布。