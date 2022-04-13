鄧月平自資六位數拍攝新歌MV　換6個造型中環半夜製飄雪超大陣仗

鄧月平（Larine）近年自資成立工作室，有意向歌壇方面發展，最近推出新歌《夜》。Larine耗資六位數字巨額製作MV，日前在中環冒雨拍攝MV，期間不但遇上醉漢鬧事，Larine更因太過投入而一度情緒失控。

Larine有意向歌壇方面發展。

Larine日前推出新歌《夜》，更耗資六位數字巨額製作MV。

新歌《夜》講述孤獨和夜晚，Larine希望歌迷可以在孤獨一人的時候聽這首歌作為陪伴，歌曲包含了Larine個人的孤獨世界。Larine在MV製作上不計成本，換了多個造型之餘，又出動不同演員模特兒客串，為了營造更多畫面，更使用製雪機製造落雪效果。Larine身穿露肩皮裙配上超高踭短靴在雪中漫步的場景十分唯美，但是拍攝落雪場景時天氣惡劣，大雨導致製雪機故障，工作人員一邊處理，Larine一邊在旁等待，加上大雨又淋雪，雨和雪打在Larine的臉上，每一take都要吹乾頭髮和補妝，花了相當長的時間。

導演在MV中加入了一些較為悲傷的畫面，由於Larine正正是在演繹切身的感受，一哭起上來一發不可收拾，更哭到有些少窒息，導演見狀馬上叫停機，助手和工作人員等隨即上前安慰。

休息大約半小時後，拍攝再度開始，Larine一個人站在街上等roll機，突然一名沒有戴口罩的醉漢向她走近並不停搭訕，在工作人員的勸阻下，醉漢依然不願離開繼續自言自語，擾攘一輪後，醉漢站起時不慎跣低，令鼻子及手部受傷流血。劇組隨即叫救護車，警方同行到場了解，醉漢拒絕上救護車送院，最後終於肯自行離開。 Larine事後表示心有餘悸，擔心對方破壞昂貴攝影器材。

Larine和林耀聲有不少對手戲。

遇上醉漢搞事令拍攝進度受阻長達三小時，還有多個造型和場景未完成，劇組加快速度轉換妝容及髮型，其中有Larine綁起孖辮的造型，這部份主要是和林耀聲的戲份，講述Larine回憶起一段感情時緊緊攬著對方。另外，Larine在MV中更裝作虛擬人，拍攝出無表情無感覺的角色，在中環不同地方取景，最後拍攝至清晨終於完成。