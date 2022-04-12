Spotify｜張國榮躍升歌手榜亞軍　BIGBANG強勢回歸仍不敵姜濤Ian

在今個星期香港區「Spotify Charts」中，近期回歸的韓國天團BIGBANG的進步幅度最大，在歌手榜從上個星期的第130位跳升115級，來到第15位，稍稍落後另一男團防彈少年團（BTS）。而4月初也是張國榮逝世19周年的日子，數據也顯示用家在上星期更常收聽「哥哥」的經典作，重溫一代樂壇傳奇的歌聲。



BIGBANG推出回歸作《Still Life》，新歌在香港區「Spotify Charts」中以超過18萬串流播放次數位列第4。（MV截圖）

BIGBANG新歌表現僅次姜濤Ian

與過去分析COLLAR表現突飛猛進時發現的原因一樣，這次BIGBANG成績大躍進，原因是這支韓國天團相隔4年，終於憑新歌《Still Life》回歸樂壇。這首上周一（4/4）面世的作品，至今在YouTube已經錄得將近4000萬點擊次數，登上本地熱門音樂影片冠軍。不過這個氣勢未能延續到Spotify的數據上，雖然一個星期內錄得超過18萬次播放已經相當厲害，但在排名上只能屈居第4，不敵姜濤的《Dear My Friend,》、《鏡中鏡》和《留一天與你喘息》。

點擊圖輯睇《Still Life》MV所帶出嘅含意：

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6首張國榮經典重新上榜

在上星期，不少樂迷都會選擇透過音樂作品紀念張國榮，這個趨勢也反映在「Spotify Charts」中，今個星期張國榮在歌手榜從第15升至亞軍，在歌曲榜除了有6首歌重新上榜，更有電影《英雄本色》主題曲《當年情》首度上榜。而對本地用家而言，最常重溫的是電影《金枝玉葉2》主題曲《有心人》，除了是今個星期播放次數最高的作品，歌曲更已經連續3個星期上榜，可見作品一直深受歌迷歡迎。

Spotify的用家與大部份樂迷一樣，來到4月初都會藉經典作品懷緬張國榮的歌聲。（視覺中國）

即刻睇有邊8首上榜：