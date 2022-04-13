側田相隔5年再出廣東專輯以「情」貫穿　新作與Eric Kwok談兄弟情

側田闊別香港樂壇兩年，今年除了加盟環球唱片，以新歌《第一秒》與樂迷見面外，更於今日（13/4）推出全新廣東數碼專輯《love songs from dreams》，也是他相隔五年後再出碟。

側田在今年加盟香港環球唱片。

側田的新專輯共收錄10首全新音樂作品，以一個「情」字貫穿，而創作靈感就大多源自側田的夢境，甚至是他於夢中聽到的旋律，作品都帶著一點隨性感。側田坦言：「其中一些旋律來自我的夢境，因為在我的創作過程中，我的大腦並沒有停止工作。 在我的夢中和我的潛意識裡，我的創作沒有限制。」

側田新碟以各種「情」貫穿，而靈感則如封面相片般，來自側田的夢境。

近年對許多人來說都是一段艱難的時期，人與人之間的距離亦因此而變得遙遠。雖然如此，側田卻深切感受到「愛情」、「親情」及「友情」的可貴之處，於是希望透過音樂抒發所想，與聽眾分享。側田一直認為自己不擅長於當唱片監製，由於擔心作品沒有新突破，所以久久未推出新專輯，不過今次他卻意外地滿意此專輯《love songs from dreams》，更溫馨提示樂迷順曲序聽歌會有更佳的體驗。側田道：「現在才開始我真正的音樂路程。更珍貴的是，我領會到成果不是最重要的，20、30年後再聽這隻碟，我會聽到回憶和過程。感謝共同監製的Dough-Boy，感謝所有參與的音樂人，你們給了這隻碟生命。」

除了「愛情」，側田明白「親情」及「友情」都非常可貴。

新專輯中，圍繞著「情」的音樂作品不乏側田一向拿手的慢板情歌，包括早前已率先推出的《第一秒》，還有其他作品《Last Dance》、《愛這個字》及《窮 L 情歌》等。其中刻畫友情的代表作《老伙記》則是由側田與老友Eric Kwok合力打造，描述兄弟間的無形默契和相處點滴。側田表示：「這首歌是全St Paul’s co-Ed（聖保羅男女中學）校友作品。在製作歌曲的過程中，我從Eric身上學到很多東西，像大師班一樣，這是一聽到歌曲便會想起的事。我發現人越大，朋友便越少，不過剩下的『老伙記』就算各有各忙碌，不時常聯繫，碰面時總會像從前一樣無所不談，隨時願意為對方作最強後盾。 」《老伙記》MV非常貼題，找來側田一班好朋友、工作夥伴、粉絲、親人拍攝，溫情洋溢，其中包括Eric Kwok，小肥，Dough-Boy，JNYBeatz等。