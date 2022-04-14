譚仔女團與MC $oHo & KidNey合作　歌詞融入「譚仔話」為樂迷打氣

早前介紹過，來自譚仔雲南米線（譚仔）的「譚仔女聲合唱團」（譚仔女團）即將回歸樂壇，在鄧東成（East City）和李一丁監製下，將與「來自紐約的音樂單位」合作，挑戰Hip-hop風格，原來今次與譚仔女團合作的是MC $oHo & KidNey。

繼上次同林家謙合唱後，今次譚仔女團同MC $oho & KidNey合作。

譚仔特別邀請MC $oHo & KidNey與「譚仔女團」火辣合唱《夢想成真2022》，新歌由鄧東成East City、MC $oHo及獨立音樂人Billy Choi負責作曲，MC $oHo及Billy Choi填詞，鄧東成East City及李一丁監製，希望透過新歌為港人在繃緊的生活中輕鬆一下，送上溫暖人情味。歌詞由MC $oHo和KidNey的獨白開始，以黑色幽默方式細訴一般香港市民在疫情前的夢想，包括：「返工唔駛塞車」、「唔駛返咁多工」以及「日日留喺屋企」等。然後，疫情令他們的夢想成真，但他們沒有想過「許願嗰陣 冇諗過搞成咁」，更改變了一般人的生活模式和帶來「希望在明天，明天去咗邊」的種種苦況。

MC $oHo和KidNey在新歌以獨白開始，透過黑色幽默方式細訴一般香港市民在疫情前的夢想。

就在失意時，譚仔女團rap著「Don’t 驚慌，心情好自然健康」、「世界係難撈 唔難就唔駛你嚟撈」、「我信你一定做到，努力上位係呢鋪」，為二人打氣。二人終明白，既然「控制唔到風雨停唔停」，那便繼續「認真許願」，「無論路程幾遠都要為夢想『而付』出」以及「留得青山在 咁樣先為『之忍』耐」。MC $oHo及Billy Choi更將歌詞內融入了「譚仔話」- 「而付」（魚腐）及「之忍」（豬膶），令這首歌徹徹底底地成為充滿譚仔味。這份放肆與銳利，正是激起香港人的共鳴感。

歌詞暗藏「譚仔話」。

MC $oHo和KidNey希望能透過這次創作為香港人帶來正能量：「我們曾形容前作《係咁先啦！》是文學作品，因為明明沒有片字有關移民，仍能引起大家對移民的想像。這次《夢想成真2022》更是文學作品：蘇軾的《定風波》便有『一蓑煙雨任平生』、『也無風雨也無晴』的曠達超脱想法，我們希望hip-hop能夠將這份正能量更廣泛、更順耳地刻在香港人心上，持續為大家打氣。」

MC $oHo & KidNey透過新歌為大家打氣。

「譚仔女團」隊長玲玲姐對於MC $oHo及Billy Choi能夠將譚仔話融入歌詞感到神奇：「最初我們還擔心Hip-hop的節奏會很難掌握，句子被節拍打亂後會很難記，沒想到他們竟能將斷句添上新的意思，太神奇了！」副隊長彩燕姐則特別喜歡hip-hop的中文翻譯名字：「『嘻哈』，一聽就想起快樂的嘻哈歡笑。有時食客聽見『譚仔話』總會忍俊不及，其實我們都不會介意，日常生活壓力多大啊，逗得大家一展笑顏又有何不可呢。歌詞都有說，『心情好自然健康』，所以希望鼓勵大家多唱hip hop，嘻嘻哈哈，自然身體健康！」

成員對歌詞加入「譚仔話」都感到非常有趣。

這次MV由著名MV導演Travis Good（何圖）執導。曾執導姜濤《Master Class》、MC $oHo & KidNey《跌嘢唔好搵》及《Black Mirror》、Tyson Yoshi《Christy》等MV的他，於今次《夢想成真2022》同樣發揮出水準。MC $oHo和KidNey身穿譚仔標誌式黃色及綠色頭巾與衣著，於忙碌辦公室見盡勞勞碌碌與營營役役、於的士內與司機一同被外星人騎劫與同化、於髮型屋被剪成冬菇頭，古靈精怪之餘又揭露各行各業的無奈與艱難。然後當他倆在譚仔廚房場景中愁眉苦臉時，「譚仔女團」成員們笑容燦爛地登場，隨節奏勁力搖擺，為二人打氣，又示範專業的服務態度。最後全體在沒有外星人的的士上輕鬆地聞歌起舞，並肩朝著新夢想邁進。

MV拍攝過程順利。

Travis Good對於譚仔姐姐們的表現相當滿意：「她們動作相當靈活，幾乎一take收貨！每下搖擺都在節拍上，看著她們的起勁舞動，感覺能夠將所有煩惱都甩走，很有治癒感。」隊長玲玲姐自豪回應：「當然！我們每天在休息時及放工後都有做活力健身操，保持關節健康，加上我們已秘密練習了數星期，經常參考著名rapper Cardi B等的現場表演，能夠獲導演認同實在太開心了！」