Chill Club年度推介｜預測幕後人獎項　林家謙不敵吳林峰衛冕失敗

《Chill Club推介榜 年度推介21/22》將在4月24日(星期日)舉行,頒獎禮現正進行最後一個階段投票,讓樂迷投選個人獎項心水三甲,分數將按不同名次選票而定,分數最高的單位就能獲得最高殊榮。不過,眾多獎項之中,唯獨四大幕後人獎項不設公眾投票,賽果將根據由2021年3月7日至2022年2月27日,52周「Chill Club推介榜」的成績而誕生,當中擁有最多冠軍歌的幕後功臣將成為得獎者。



與上屆一樣,今年Chill Club頒獎禮的幕後獎項不設現場投票,一切由「Chill Club推介榜」的成績而定。(資料圖片)

林家謙無緣蟬聯

上屆林家謙之所以成為大贏家,除了在歌曲及個人獎項得到樂迷投票支持,更藉著4首冠軍歌連奪年度作曲人及編曲人兩個幕後獎項,今年雖然同樣有個人作品《神奇的糊塗魔藥》贏得冠軍,但寫給其他歌手的單曲只有岑寧兒《風的形狀》拿過冠軍,在作曲、編曲上只有兩首冠軍歌,成績上未如其他音樂人或唱作歌手。

林家謙今屆要與幕後人獎項刷身而過。(影片截圖)

吳林峰首奪作曲人獎項

究竟今屆年度作曲人得主誰屬?與上年一樣,在競爭激烈下,同時有為他人作曲的唱作歌手較有優勢。上年開始與不同MIRROR成員合作的吳林峰,今年除了自己的《樂壇已死》外,柳應廷的《狂人日記》、陳柏宇《純白》和艾粒《組合》都是由他作曲,預計他將險勝今年擁有3首冠軍歌的Eric Kwok(郭偉亮),僅僅以一首冠軍歌之差贏得首個樂壇頒獎禮作曲人獎項。雖然Eric創作的《日出時讓街燈安睡》是雙周冠軍歌,加上《我不如》和《IDK》,合共贏過4星期冠軍,但數量上依然不及吳林峰。

吳林峰有望贏得首個樂壇頒獎禮作曲人獎項。(資料圖片)

Edward Chan音樂團隊大豐收

至於編曲人方面,預計將由Ariel Lai(黎俊浩)以6首冠軍歌(《悔過書》、《Master Class》、《沉思者》、《It’s OK To Be Sad》、《純白》、《關於愛的碎念》)力壓黃兆銘、波多野裕介、林家謙等音樂人贏得。Ariel其實也是監製Edward Chan(陳浩然)成立的「Edward Music Production」成員,主力負責編曲。加上Edward預料也會以12首冠軍歌(《E先生 連環不幸事件》、《悔過書》、《Master Class》、《沉思者》、《It’s OK To Be Sad》、《BOSS》、《輕盈》、《心獸(怪物version)》、《Megahit》、《關於愛的碎念》、《想再和你看煙花》)的優勢蟬聯年度監製,換言之整個音樂團隊一共囊括兩個幕後人大獎。

Edward Chan音樂團隊有望連奪兩個幕後人獎項。(資料圖片)

年度填詞人方面,雖然林若寧和Oscar(李文曦)都寫過不少冠軍歌,但黃偉文仍以10首冠軍歌(《哥本哈根的另一個我》、《俏郎君》、《E先生 連環不幸事件》、《Master Class》、《思念即地獄》、《先哭為敬》、《It’s OK To Be Sad》、《聖馬力諾之心》、《Megahit》、《勁浪漫 超溫馨》)的優勢大熱蟬聯。