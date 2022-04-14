Chill Club年度推介｜預測幕後人獎項　林家謙不敵吳林峰衛冕失敗

《Chill Club推介榜 年度推介21/22》將在4月24日（星期日）舉行，頒獎禮現正進行最後一個階段投票，讓樂迷投選個人獎項心水三甲，分數將按不同名次選票而定，分數最高的單位就能獲得最高殊榮。不過，眾多獎項之中，唯獨四大幕後人獎項不設公眾投票，賽果將根據由2021年3月7日至2022年2月27日，52周「Chill Club推介榜」的成績而誕生，當中擁有最多冠軍歌的幕後功臣將成為得獎者。



與上屆一樣，今年Chill Club頒獎禮的幕後獎項不設現場投票，一切由「Chill Club推介榜」的成績而定。（資料圖片）

林家謙無緣蟬聯

上屆林家謙之所以成為大贏家，除了在歌曲及個人獎項得到樂迷投票支持，更藉著4首冠軍歌連奪年度作曲人及編曲人兩個幕後獎項，今年雖然同樣有個人作品《神奇的糊塗魔藥》贏得冠軍，但寫給其他歌手的單曲只有岑寧兒《風的形狀》拿過冠軍，在作曲、編曲上只有兩首冠軍歌，成績上未如其他音樂人或唱作歌手。

林家謙今屆要與幕後人獎項刷身而過。（影片截圖）

吳林峰首奪作曲人獎項

究竟今屆年度作曲人得主誰屬？與上年一樣，在競爭激烈下，同時有為他人作曲的唱作歌手較有優勢。上年開始與不同MIRROR成員合作的吳林峰，今年除了自己的《樂壇已死》外，柳應廷的《狂人日記》、陳柏宇《純白》和艾粒《組合》都是由他作曲，預計他將險勝今年擁有3首冠軍歌的Eric Kwok（郭偉亮），僅僅以一首冠軍歌之差贏得首個樂壇頒獎禮作曲人獎項。雖然Eric創作的《日出時讓街燈安睡》是雙周冠軍歌，加上《我不如》和《IDK》，合共贏過4星期冠軍，但數量上依然不及吳林峰。

吳林峰有望贏得首個樂壇頒獎禮作曲人獎項。（資料圖片）

Edward Chan音樂團隊大豐收

至於編曲人方面，預計將由Ariel Lai（黎俊浩）以6首冠軍歌（《悔過書》、《Master Class》、《沉思者》、《It’s OK To Be Sad》、《純白》、《關於愛的碎念》）力壓黃兆銘、波多野裕介、林家謙等音樂人贏得。Ariel其實也是監製Edward Chan（陳浩然）成立的「Edward Music Production」成員，主力負責編曲。加上Edward預料也會以12首冠軍歌（《E先生 連環不幸事件》、《悔過書》、《Master Class》、《沉思者》、《It’s OK To Be Sad》、《BOSS》、《輕盈》、《心獸（怪物version）》、《Megahit》、《關於愛的碎念》、《想再和你看煙花》）的優勢蟬聯年度監製，換言之整個音樂團隊一共囊括兩個幕後人大獎。

Edward Chan音樂團隊有望連奪兩個幕後人獎項。（資料圖片）

年度填詞人方面，雖然林若寧和Oscar（李文曦）都寫過不少冠軍歌，但黃偉文仍以10首冠軍歌（《哥本哈根的另一個我》、《俏郎君》、《E先生 連環不幸事件》、《Master Class》、《思念即地獄》、《先哭為敬》、《It’s OK To Be Sad》、《聖馬力諾之心》、《Megahit》、《勁浪漫 超溫馨》）的優勢大熱蟬聯。