《創造營2019》余宗遙加盟環球出道　獲師姐陳凱詠教路點應對傳媒

環球唱片2022年新人DEZ余宗遙日前推出首支派台歌《綠洲》，作為新人初出道面對傳媒提問難免會緊張，所以師姐陳凱詠（Jace）特意現身教路，當面對尖銳問題的時候如何得體地應對。

余宗遙擁有高學歷，加上有電子音樂的才華，在過去參賽期間已經深受內地女性歡迎。（網上圖片）

第一個處境，假設被傳媒拍到跟另一半牽手逛街，DEZ妙問妙答：「我會話係sweet㗎，因為我阿媽嚟㗎嘛。」Jace頓時「嘩」一聲：「嘩！出事喎！阿媽得一個啫，你確定係你阿媽先好喎。」DEZ再說：「可能張相好遠好濛呢，但我媽可能身材好好，我一定要咁樣讚我阿媽嘛……」Jace在旁馬上O嘴：「我應對唔到呀……」

錯愕一輪過後，Jace馬上正經起來教路：「首先我記得初入行，曾經有媒體教我唔好講大話，因為佢哋一定知。你以為張相好濛，但佢哋隨時收埋一張好清嘅相，咁你就會變咗又拖身材好嘅女仔出街，又講大話，又賴阿媽嘅衰人，出事㗎！」DEZ思索一輪後說：「因為我讀建築，可能有啲白膠漿黐實咗隻手分唔開……」豈料Jace大讚這個另類答法反而有機會可行，因為可能令媒體失焦成功迴避。她再生鬼示範如何回應：「首先我唔會拖住手出街，所以我都唔需要講大話，真係冇。如果真係影到係我，又拖住手咪認囉，希望大家會畀多啲祝福我哋，畀多啲空間我哋，同埋留意返我嘅音樂。」

被傳媒拍到跟另一半牽手逛街，DEZ竟然用媽媽嚟解圍......

若然被問到現時樂壇有不同勢頭強勁的男歌手或組合，面對競爭作為新人要如何突圍，一談到音樂DEZ馬上一本正經，認為音樂人應該忠於自己的風格，是不要想競爭的事情，他說：「我覺得作為音樂人應該忠於自己，唔好諗競爭先，第一件事做完隻歌出嚟你自己鍾唔鍾意先？ 好似我處男作《綠洲》咁，由我自己作曲，再同監製、團隊一齊合作係建立到自己風格，要先搵到自己定位。」Jace大讚：「100分！原來你一講音樂就認真好多！」然後她馬上認真示範如何回應：「其實我覺得每一個歌手都有自己嘅特色，冇咩值得去比較，我會從一個有趣嘅角度睇呢件事，但我自己唔會介意。」以唱作人方向發展的他，不認為加入唱片公司會限制創作自由。

最後DEZ再向師姐取經，希望自己回應得可以更有趣又不會得罪人，Jace卻說：「悶又唔會得罪人嘅，話唔定係你嘅特色呢？擁抱佢啦，話唔定你認真答問題人哋會覺得你好charm呢！到你真係得罪咗人會有人話你知㗎喇，錯過就會知，唔好再錯就得！」

DEZ怕得罪人，Jace直言：「到你真係得罪咗人會有人話你知㗎喇！」

一直有留意內地綜藝的朋友，相信對DEZ的名字並不陌生，現正就讀香港大學建築系的他，除了是個「音樂學霸」，過去更曾經參加過《創造營2019》、《即刻電音》、《明日之子第二季》三個選秀節目，經驗相當豐富。出道作《綠洲》由他親自作曲和編曲，DEZ自小已很喜歡音樂創作，首支新歌便能與監製 Adrian Chan合作，令他在音樂創作及歌曲演繹上學習不少：「很慶幸可以與著名監製 Adrian Chan合作，實在獲益良多，其中領會到一個錄音秘訣就是『放鬆』！就是要用比平時從容10倍的心態去錄音，不知自己是否因為接觸rock bands比較多，有時會不小心用了一種要同首歌『死過』的心態去唱，但Adrian教曉了我以一種夢幻、放空的意識形態去找一個獨特的演繹方式，出來的效果比我原來的唱法更有層次感。老實說，第一次在這麼大的錄音室錄音心情很興奮，心想如果我可以在那裡住一個星期就好了，有無限枝結他及鋼琴，可以說是我心目中真正的『綠洲』！」