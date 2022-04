【輕談淺唱不夜天】黑色LAMB LAMB VS 彩色MERRY—MERRY LAMB LAMB

Am I a little lamb or black sheep ?

Merry lamb lamb 靦腆的說著:「從小是一個很沒自信及內斂的人,甚至連母親也常負評自己的外貌。我曾經是左撇子,但媽媽糾正要用右手,顯然是中國父母對孩子做的事情,使用右手意味著是大部份人認為正確的生活方式,現在先天的左手和後天練習的右手寫字和吃飯,對我來說也算是一件好事吧!像比別人多了一隻手用。中學及大學時期一個人在溫哥華唸書,由五官至打扮也成為攻擊的目標,常被同學排斥欺凌。經歷過悲傷也捱過了,我才知道人要得到真正的快樂,一定要學懂和不快樂相處。」

迷惘小黑羊創作悲詞舞曲

Merry Lamb Lamb大學時唸的是純美術主修油畫,她稚氣地訴說著︰「後來用了一年時間在美術館工作,發現藝術圈只不過也是一場生意,好像和自己的藝術世界有點兒違背,我開始通過一個德國線上音樂平台分享音樂,這在我大學時期興起的音樂平台,但當時我只是唱別人的歌而已,音樂算是半途出家。那是一段很迷惘的時期,幸運是經理人阿龍在當時這音樂平台的串流中找到我,把我與音樂正式串聯起來。他帶我認識很多香港獨立樂隊,他們很有態度也很互助,就像一班好朋友一同為喜歡做的事打拼!我第一首歌《pity party》的MV也是由「新青年理髮廳」樂團幫我拍攝的。在那段時間大家也鼓勵我多創作自己的作品,第一次做歌是因為一份project需要配樂,與其找罐頭音樂,不如自己一手一腳學創作。當年開始興起用電腦做音樂,我就上網找教學試試,就這樣給我探索出一條路來。音樂是透過音符在腦海刻劃出不同的畫面。我在創作方面較喜歡作曲、填詞、監製一腳踢,這樣對於創作質量與個人風格方面的穩定性較強。由零開始,全程也是一個人主理的感覺實在太好了!」

Merry雙眼突然發亮地數著:「2015年我在大學四年級才推出第一首單曲《pity party》,這是一首諷刺開心的歌,內容是描述為自己慶祝一個人的生日的不開心,矛盾得可憐。之後《Keep Sinking》講述心情像石壓在心頭,人在水裏往下沉的忐忑感。初中時單戀鄰班男生的《do you think about me everyday?》,近期記錄面對孤獨世界一切愛恨與掙扎的《Genesis》,也是逃不開可悲氛圍的感覺。悲傷歌詞配對活潑跳躍的節奏,就是我的演繹風格吧!」

Merry喜歡用粵語、普通話和英語創作音樂,因為每種語言都描繪了自己不同的一面。

帶着國際回歸祖國, 實現世界音樂大同

根據 Merry Lamb Lamb 在串流音樂平台的分析,雖然她大部份歌曲也是粵語主導,但有趣的是大部分歌迷也來自美國,在七年的音樂世界裏,各大國際知名品牌均爭相找她合作。2018年更被內地年輕實力電子音樂圈的原創電音競技節目《即刻電音》邀請參加選拔,後來也參與廣州草莓音樂節等內地表演,算是正式打入內地市場。Merry柔柔地說着:「這節目在上海拍攝,我們必須在 24 小時內完成一首歌的創作來相互競爭。當時我的情緒非常疲憊,甚至在比賽中覺得迷失,抱怨着好像忘記了音樂創作的初衷,但發現自己在快速寫歌和大舞台上表演的壓力和挑戰中成長了很多。比賽除了吸引來自世界各地的追隨者,對我在創作的速度和態度方面,讓我得到很大的進步。那一年多的穿州過省,讓我戀上上海的大都會節奏,北京貼地的老搖滾和廣州的同鄉感,當然我更認識了很多有如家人的音樂朋友。」

負面多愁善感小黑羊蛻變彩色MERRY

Merry Lamb Lamb 滿足自信地笑着:「音樂和時裝也是我喜歡的表達工具。奇怪也是一種美,因為你特別,其他人才會覺得你怪。以前討厭自己怪怪的小眼睛,還要一大一小,現在反而是最喜歡的,叫別人更留下印象。回望過去曾經害怕負面的聲音,發現這些才是我真正的推動力,所以現在我會擁抱他們!」

「走到台上這種自我也是一樣,嘻嘻……不應說是『自我』,應該是『忘我』。在台上我也可以很一個人,很享受每一場演出,雖然常常被經理人投訴我忽略了現場交流,但舞台是我最舒服和沉澱自己的地方,所以希望在未來的專輯演唱會給大家呈現那仍然是最忘我的Merry Lamb Lamb!」

筆者聽着Merry Lamb Lamb故事的開端時,腦海閃過「Black Sheep 黑羊」這個詞語,好像毫無關連,卻暗暗和她的名字有着不謀而合的味道。但故事發展下來,小黑羊越過了幽谷,跳入了抽象視覺、時裝、電子音樂忙碌繽紛的大舞台,由迷惘Cosmic電玩音樂新貴,蛻變至今天Techno鐵克諾電子音樂創作手。看來聰明小羊還有好些日子要忙着,相信再沒有那麼多時間傷春悲秋吧!

《輕談淺唱不夜天》主持曾潔盈Gene Tsang與你「一路聽歌一路生活」。

香港電台第二台深宵音樂節目《輕談淺唱不夜天》,每晚深夜2am – 6am,陪伴每位樂迷度過深宵未眠夜。