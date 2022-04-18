Chill Club｜林峯首次踏足ViuTV感輕鬆：似演唱會前嘅樂隊彩排

今年二月推出新歌《幼稚未完》的林峯，今日（18/4）以華納歌手身份首度現身ViuTV，為音樂節目《Chill Club》錄影。至少兩年再現身音樂節目，更第一次參與無綫（TVB）以外的電視台節目，他直言事前非常期待：「我好期待同唔同嘅團隊合作，係一個好好嘅學習機會。但係今日都好好彩，因為有Joey（鄧建明）喺度，我同佢以前喺音樂上面都有合作過，有佢喺度都淡定少少，希望陣間夾嘅時候可以玩得開心。」

林峯今日現身ViuTV宣傳新歌。（陳順禎攝）

在現場樂隊伴奏下首次為《Chill Club》觀眾獻唱，林峯坦言今天感覺輕鬆：「因為唔係有好多觀眾，今日其實似係平時同一班音樂人喺band房彩排，似係演唱會前嘅樂隊彩排，所以感覺應該會幾輕鬆，相信都幾好玩。」問到會否演繹昔日為TVB劇集所唱的劇集歌，他透露今次演出曲目由節目組安排，當中會有為人熟悉的代表咗：「可能係有啲唔同嘅……我唔知係咪版權問題，但係有啲以前嘅舊歌都會唱，有啲朋友都會聽過，係一啲比較熟悉嘅舊歌，當然有一啲都係劇集歌。

上年正式回歸本地樂壇，林峯喜見樂壇生態上有正面改變：「我真係好開心見到依家嘅香港樂壇，作為一個樂迷，我覺得依家聽到嘅音樂類型係多過幾年前，多咗好多新嘗試，有好多唔同風格嘅歌出到嚟，同時有好多新一批嘅歌手好努力咁嘗試一啲新嘢。作為一個香港嘅聽眾真係好開心。甚至如果可以用歌手呢個身份，我都好希望可以同唔同嘅人，無論係幕前定幕後，都可以有啲火花，唔同嘅合作方式。（想同邊位合作？）我好貪心，全部冇合作過嘅都想，每一次都係學習機會。」他感謝不同聽眾支持自己推出廣東歌，又透露至今已經錄好不少新歌，稍後將陸續安排派台。

林峯預告會唱舊歌，但某些歌可能因版權問題而無緣獻唱。（陳順禎攝）

談起日前為太太張馨月煮宵夜時不慎燙傷手，林峯稱現在已無大礙，又笑說：「自己有時會粗手粗腳，又會比較急，其實真係好小事啫。」被問到女兒現在較喜歡爸爸還是媽媽，他不禁讚女兒聰明：「女女冇話特別黐邊個，兩個都咁黐，同埋佢真係好醒，兩個都會照顧到，每次叫親爹哋都會叫埋媽咪。」