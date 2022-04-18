保錡@ERROR正式單飛為外表猥瑣平反　MV與偶像Heidi合作未有自肥

宇宙天團ERROR成員吳保錡（Poki）今年正式單飛，並於今日推出首支派台作品《猥瑣》，先以一首慘情歌與樂迷見面。新歌是一個外表猥瑣的人的自白書，Poki道：「猥瑣係人哋望你嘅一種感覺。人哋唔鍾意你，覺得你猥瑣就係一世猥瑣，就算你係一個正常人，就算你幾努力，對對方幾好，你做嘅嘢都係令人討厭。有啲人慘過做兵，因為連做兵都冇機會。」

今次Poki正式推出首支派台歌，收起搞笑一面，深情唱出一個外表猥瑣的人的自白書。

作品邀得黃偉文（Wyman）寫出了這樣絕的歌詞，並由Larry Wong也譜出了最淒美的旋律，Poki今次也要收起在ERROR裡的搞笑細胞，投放最慘情的情緒去演繹歌曲，Poki特別感謝監製舒文為他投放了很多心機，說：「錄歌之前，舒老闆用咗幾日時間搵我唱歌個Range，同埋用咩方法唱《猥瑣》會較好，繼而喺錄音時又會教我唱呢個年代嘅流行歌應有嘅態度同情緒，因為《猥瑣》呢首歌好講究歌唱技巧同埋感情運用，但我本身咬字最弱，唱得又唔連貫，所以舒老闆今次特別同我就呢兩方面加強訓練。」

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歌曲製作得到Wyman、Larry Wong和舒文的加持，MV方面也找來其偶像李靜儀（Heidi）擔任女主角，這次是Heidi繼綜藝節目《ERROR自救TV》驚喜亮相後，二人首度合作。Poki表示，邀請Heidi參與是跟團隊開會後得到的共識，他解釋道：「因為MV需要一個會演嘅演員擔任女主角，而Heidi近年都係一個公認嘅電影演員，大家都覺得佢非常適合。」找來偶像演出，但Poki未有自肥，二人今次在MV中的親熱鏡頭欠奉，最親密也只是Heidi用雙手推Poki入浴缸，Poki認真道：「我哋係用作品說話，所以一定係以歌曲同MV能表達當中意思行先，就好似我喺MV入面嘅造型係有疤痕，用以表達人生有好多傷痛都會留下瘡疤，只有自己先知，所以要走入教堂搵上帝哭訴。至於可以同Heidi合作係非常開心，因為我真係好崇拜佢，讀大專時已經係佢嘅小Fans，有聽佢嘅歌、睇佢嘅戲，可以同自己偶像合作，係難以形容嘅感動。」

入行3年，過去曾以「PØK1」活躍地下音樂圈，到今年成功單飛，Poki指這是個難得的機會去證明自己，他說：「我嘅終極夢想係想成為一個歌手，但歌手唔係自己覺得，係要人哋話你係，你先係，所以今年嘅目標係想做好多大家唱K會唱、搭車時會聽，甚至係陪到大家成長嘅廣東歌。」