Ramband結他手夥張學友陳奕迅御用音樂人　幽默描繪疫情下生活

由香港傳奇搖滾樂隊Ramband及Chyna結他手Peter Ng ，加上張學友和陳奕迅等天王級歌手演唱會御用音樂人Charlie Huntley，唱作人李健達，以及二胡大師霍世㓗所組成的即興組合THE LION ROCK，在如今疫情稍為緩和的情況下，以音樂結合獅子山永不放棄的精神繼續為大家打氣。

Peter Ng是香港傳奇搖滾樂隊Ramband及Chyna結他手 ，而Charlie Huntley更是張學友、陳奕迅等天王級歌手演唱會御用音樂人，加上唱作人李健達，以及二胡大師霍世㓗，THE LION ROCK四位成員來頭不小。

單看 THE LION ROCK 位成員的名字已叫樂迷感到興奮，他們四人在樂壇各自的領域上，曾帶來不少精彩的時刻。THE LION ROCK 發起人兼結他手Peter Ng 表示大家被疫情鬱了這兩年多，限制了生活上不少事宜，所以希望透過音樂出一分力，帶給大家正能量，在有此構思下便創作了THE LION ROCK 的首支單曲 《Get A Jab》。

今次企劃由Peter Ng發起，希望透過音樂傳遞正能量。

THE LION ROCK 各成員在製作《Get A Jab》時各司其職，這首單曲由 Peter Ng 和 Charles Huntley 作曲，編曲和監製，全曲以音樂演奏為主調，主唱部份和其他流行曲相比較少，曲風結合搖滾和小調，Peter Ng 的結他和霍世潔的二胡彈奏非常協調地穿插在歌曲中，互相呼應。中文歌詞則由李健達創作，他更以Rap 形式在歌曲中獻聲。今次李健達特別以幽默手法描繪疫情下的生活，也提醒大家如何做足預防措施以免被病毒感染。《Get A Jab》 的 MV 則找來資深導演 William Szeto 負責創意及拍攝，透過歌曲結合畫面和大家一起分享獅子山精神。THE LION ROCK 表示很高興《Get A Jab》 能在眾多台前幕後好友鼎力支持下順利完成，感謝他們無償的付出和支持，期望疫情真的能儘快好轉，那大家的生活便可以回復正常。