A$ap Rocky涉槍擊案被捕　女友Rihanna臨盆在即留家暫未回應事件

現年34歲的樂壇天后Rihanna自去年與Rapper男友A$AP Rocky高調認愛後，於今年二月公開懷孕喜訊。Rihanna臨盤在即但壞事接著發生，繼日前驚傳兩人分手的消息後，A$AP Rocky在美國時間昨日（20/4）在洛杉磯國際機場被警方拘捕。

Rihanna臨盆在即，但男友卻因槍擊案被捕。（Getty Images）

據知當時A$AP Rocky從Rihanna的家鄉巴巴多斯度假後乘私人飛機回美國，而警方兇殺及劫案組方面表示他是因為涉嫌與去年的一宗槍擊案有關而被捕。消息指，該案件發生於去年11月6日晚，兩名相熟人士在荷里活區發生爭執，A$AP Rocky向其中一名男子開槍，該男子左手輕傷，其後自行到醫院接受治療。

A$ap Rocky涉槍擊案被捕。（Getty Images）

槍擊發生後，A$AP Rocky和另外兩名男子逃離現場。當時A$AP Rocky被扣留數小時後以55萬美元（約431萬港元）保釋，被扣留期間警方曾到他的大宅搜證。男友被捕後，Rihanna至今還未就事件作出回應，不過有指因她快將分娩，故不想因事件分心。外媒透露Rihanna將會留在巴巴多斯，預計孩子出世後數月才會返回美國。

其實今次非A$AP Rocky首次犯案，他曾於2019年在瑞典斯德哥爾摩捲入一宗衝突事件，更被當局拘捕及扣留在監獄一個月。時任美國總統特朗普（Donald Trump）出面跟瑞典政府協調，才讓警方釋放A$AP Rocky。