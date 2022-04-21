聲生不息｜網傳中國好聲音冠軍伍珂玥加盟　楊千嬅即唱梅艷芳經典

無綫（TVB）與芒果TV攜手合辦的音樂節目《聲生不息》在本周日（24/4）首播，不過節目未播出，網上已經流傳第2集歌單，相比第1集以懷舊金曲為主，今次既有《珍重》、《一生何求》等經典，也有《心之科學》、《我們都是這樣長大的》等近年推出的代表作，18首歌曲都照顧到不同年齡層的聽眾。除了選曲外，歌手陣容上的變動也意外成為今集歌單的亮點。



網傳的第二集表演歌手及歌曲名單，伍珂玥的出現，除了令人期待與李克勤的師徒對決，有留意電影《梅艷芳》的影迷會知道，她其實與楊千嬅也有莫大關係。（網上截圖）

楊千嬅選唱梅姐經典另有用意？

根據網傳的第2集表演名單，香港歌手的名單不變，而內地歌手方面，贏得2021年《中國好聲音》總冠軍的伍珂玥將加盟節目，在節目中演繹陳慧嫻的《情意結》。來自廣東台山的她在《好聲音》舞台上憑梅艷芳的《蔓珠莎華》唱出名堂，並加入李克勤的戰隊，及後每一場比賽都以廣東歌參賽，相信她演繹其他香港音樂作品都不成問題。除了有機會與李克勤來個師徒對決，楊千嬅在今集選唱梅姐另一經典《似水流年》，不禁令觀眾想起二人在宣傳電影《梅艷芳》時的小風波。

千嬅化解伍珂玥翻版CD風波

二人在上年底在廣州與女主角王丹妮及監製江志強參與電影宣傳，當時伍珂玥在台上分享自己家中珍藏的梅姐CD與千嬅分享，更說：「有些碟子比我年紀還要大，小時候家裡有梅姐碟子是一件引以為傲的事情，梅姐在我的生命當中是一個完美的存在，她更是我音樂道路上的引路人。」但說著說著，千嬅卻拿著碟黑面，與旁邊的王丹妮和江志強悄悄話，原來伍珂玥帶來的梅姐CD全部都是翻版，不過千嬅黑面並非針對伍珂玥，而是希望馬上化解公關災難，工作人員意識到有問題後即馬上拿走CD。雖然伍珂玥得到網民諒解，人氣未受影響，但今次千嬅選擇在伍珂玥加盟當下選擇重唱梅姐經典，莫非她仍忘不了後輩當時的小失誤？