本周新派台歌推介　麗英新歌帶你重遊日本　Triple G Rap出書卷味

今個星期的樂壇陸續傳出不少好消息，除了星期日（24/4）再有樂壇成績表頒發，馮允謙、張敬軒、鄭欣宜等人在防疫措施放寬後陸續宣布復辦或舉行演唱會，令樂迷充滿期盼。當然，歌手依然馬不停蹄派上新歌，不同類型的曲風令聽眾有多重享受。除了今個星期討論度高，保錡《猥瑣》和柳應廷《離別的規矩》外，以下5首新歌同樣值得大家花時間細味。



除了Jer有新歌，其他歌手嘅新作同樣值得大家花一點時間欣賞。（單曲封面）

東京一轉：麗英J-Pop系廣東歌實驗成功

熱愛日本文化的麗英，成功將廣東歌融入J-Pop元素。（資料圖片）

麗英過去不時翻唱日文歌，展示自己對日本文化的喜愛。今年她推出的新歌《東京一轉》在編曲上花了不少心思，旋律中的J-Pop元素與歌詞中帶出的日本風味不謀而合，甚至有網民已經留言，認為作品有推出日文版本的潛力。

愛無餘地：菊梓喬用新班底尋突破

相信在改與其他監製、音樂人合作後，HANA能更明顯地為聽眾帶來改變，相信《愛無餘地》只是第一步。（MV截圖）

HANA過去唱歌不少劇集歌，但外界反應就連單立文都忍不住說：「劇集歌可能就係你嘅致命傷。」新歌不再是劇集歌，得到周錫漢度身訂造，雖然依舊是情歌，但HANA在唱腔、演繹上都有明顯改變，看來HANA與新音樂人合作，對踏出舒適圈有明顯幫助。

GIGGLE：Triple G保留Hip-hop獨特書卷味

同樣是Rapper，但Triple G的作品卻添加了一份書卷味。（資料圖片）

Triple G與其他主打Trap Style的Rapper不一樣，作品並非以強勁節拍、狂躁見稱，而是以較柔和、憂鬱的風格說著青春、成長，因而得到「文青Rapper」的稱號。即使新歌在曲風上變得具陽光氣息，但他帶來那份獨特的書卷味依舊存在。

Lunch：寫實記錄疫情下生活

my little airport向來都以貼地歌詞深得樂迷所愛，今次無預警出歌也令聽眾感到驚喜。雖然疫情逐漸放緩，但新歌只用一頓午餐，便能說出在兩年多以來的心聲，甚至點出近期的生活小細節，例如「昨夜睡得很深層／錯過了深夜安全的地震」、「為了和你食lunch才打一針」等。

世間始終你好：林海峰重現「RubberBand X 大樂隊」風格

過去講到《世間始終你好》，都會想起甄妮和羅文合唱的《射鵰英雄傳之華山論劍》主題曲。不過Jan的新歌並非走復古路線，而是與RubberBand和雷柏熹（Patrick）合作，輕鬆愉快的氛圍，加上Patrick的管樂編排部份，令作品有點回到RubberBand在《i》專輯時樂隊與爵士樂團合作的味道。