ToNick開網上音樂會為戶外騷預熱　榛綦現身預告STRAZY未來方向

日前樂隊ToNick與《全民造星IV》參賽者阿Mic（周卓盈）及榛綦（Natalie）齊齊舉行線上音樂會。今次先由首次於網上音樂會獻唱的榛綦打頭陣，cover陳健安的《在錯誤的宇宙尋找愛》及AGA的《Wonderful U》；而阿Mic除了演出自創歌曲《雙魚座》，亦與壓軸出場的ToNick合唱《時間的初衷》，恆仔則表示首次與女歌手夾《時》一曲，ToNick現場再表演《再見止痛藥》、《鬼滅之日》，更首次live唱新歌《玩物喪偶》。

ToNick於音樂會中，公布下個月將與陳蕾一同舉行大型戶外音樂會，更言對於回歸實體騷感到興奮。他們又透露未來將與全新音樂單位合作，包括歌手及音樂監製。於晚市堂食開放同日舉辦音樂會，ToNick表示好開心終於可以堂食，但未來幾天連續有工作在身，未能「搭頭班車」。而今日（24/4）舉行的《Chill Club推介榜 年度推介21/22》都能看到ToNick蹤影，四子慶幸可以參與其中，終於可以與圈中歌手朋友及觀眾見面。

ToNick今日將現身Chill Club頒獎禮。

另一方面，榛綦亦於節目中首次現身親證自組女團「STRAZY」，亦剖釋團名解作流浪者的意思，並由5位《全民造星IV》參賽者親手從頭到尾去創造出來，更率先預告未來方向為推原創歌，由團員CK、VAL做創作擔當，而宣傳亦由五位成員自己負責，又透露心急推出其原創團歌。其間，榛綦被主持謝茜嘉揭露於網上多次翻唱MIRROR成員Edan（呂爵安）的歌，榛綦更甜絲絲自認是位「爵屎」。

榛綦預告STRAZY將會出原創歌，由CK、VAL做創作擔當。

至於今次獲邀擔任演唱會主持的DJ謝茜嘉，雖然與丈夫分隔兩地，但自從成為人妻後工作量增，又不時開直播與聽眾和網民交流，日子過得非常充實。早前有機會拍攝旅遊電視節目的她稱：「好開心又有返實體工作，5月初有旅遊節目出街，大家睇完就好想去旅行。另外，有傾緊啲蠢蠢欲動嘅旅行團，希望可以帶團，同埋約埋啲聽眾一齊去玩。亦都傾緊再開拍旅遊特輯及客戶工作，希望快啲可以有得飛啦。」