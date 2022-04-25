Chill Club年度推介｜鄭欣宜為個唱唔慶功：唔想任何嘢阻我發揮

《Chill Club推介榜 年度推介21/22》在昨晚（24/4）完滿結束，當中鄭欣宜（Joyce）以大熱姿態贏得年度女歌手金獎，離女歌手大滿貫只差一步。不過Joyce坦言沒有時間慶祝，事關她將在6月進軍紅館開個唱，又指現時已經開始戒口，令身體保持最佳狀態：「我唔想好似前功盡廢咁，今次真係好努力，唔想因為身體或者有任何嘢阻我發揮。今次好努力咁鍛煉身體、減磅，希望可以做得最好。所以唔使慶祝啦。」

Joyce離女歌手大滿貫只差一步。（梁碧玲攝）

談到嘉賓陣容，Joyce只高呼一句「不得了！」，又稱自己很花心，已有不少心水，但未肯透露人選。不過談起昨晚有合作過的Anson Lo（盧瀚霆），Joyce則說當晚表演有點預演在暑假後舉行，二人合作的拉闊音樂會：「其實有少少遺憾，本身係4月頭開，但係因為疫情而要延後，但係唔緊要，我哋keep住呢團火，到時炸爆舞台。」至於Anson Lo得獎時的一番話，也令Joyce有啟發：「係一個好好嘅提醒，我自己都覺得機會唔係必然，有時候當然會覺得有少少攰，但係我覺得有機會做自己鍾意嘅嘢，冇資格呻攰。」

Joyce坦言今次與Anson Lo的短暫合作有種預演拉闊音樂會的味道。（梁碧玲攝）

4個頒獎禮的女歌手大獎，Joyce已經拿下3個，下個目標是否壓軸舉行的《香港金曲頒獎典禮》？她直言：「好呀！」她又說自己未能在得獎後唱歌是個小遺憾，因此在綵排時不停爭取唱歌機會。至於是否與舊愛Derek舊情復熾，她稱會透過音樂作品分享秘密。