聲夢傳奇2｜醫科生趙小婷受許廷鏗啟發：點解做醫生唔可以做歌手?

無綫（TVB）歌唱比賽《聲夢傳奇2》今日（28/4）舉行記招，宣布比賽將在6月11日舉行，並安排23位參賽者先與傳媒見面。其中一位是21歲的趙小婷（Pamela），她過去都不時把翻唱片上載到社交平台，唱功了得背後，原來她也是一位港大醫科生。

Pamela不時會在社交平台分享唱功，原來她讀書一樣了得，除了開Instagram分享讀書心得，更是位港大醫科生。（梁碧玲攝）

Pamela接受《香港01》訪問時，坦言今次參賽是受到《聲夢1》影響：「見到上年嘅學員都對自己有信心，喺舞台上面發光發亮，而我平日都會喺社交平台分享自己唱歌，諗緊我係咪都應該企出嚟，試下挑戰自己呢？」她坦言醫生和歌手兩種職業看似代表兩種極端，但其實沒有衝突：「好多人嘅刻板印象都係，做醫生係極度現實，或者最腳踏實地嘅事；做歌手就係典型追夢、不切實際嘅職業。但係呢兩樣嘢唔一定有衝突，一個鍾意唱歌嘅人都可以讀醫，希望可以用自己例子話畀其他人聽，唔一定要二擇其一，自己要做好自己所有嘢嚟兼顧。」

Pamela希望能兼顧學業與比賽，長遠而言則想一邊做醫生，一邊做歌手。（梁碧玲攝）

Pamela下個學年開始就要到醫院臨床實習，她坦言要趁著尚未需要實習的時間參加比賽，挑戰自己，目前也開始自學下一年的學習範圍，爭取更多時間備戰。談起現時兼顧牙醫和歌唱事業的許廷鏗（Alfred），Pamela直言今次下定決心報名，正是因為朋友用Alfred的例子鼓勵自己：「Alfred畀咗好大嘅啟發我，因為最初參加都有好多擔心，有朋友就用佢嘅例子說服我。佢做到牙醫又做到歌手，點解之後唔可以做醫生而繼續做歌手呢？」