聲生不息｜60歲葉蒨文跳唱《我要你的愛》　爆Seed「搏老命」演出

無綫電視（TVB）與芒果TV邀請協製的節目《聲生不息》與今日（1/5）播出第二集，香港及內地殿堂級歌手與新生代唱將在節目中重新演繹港樂經典。參賽者分成男女子隊進行對戰，為公平起見，組合對戰前，兩隊需進行兩輪熱身遊戲，決定每輪PK對手及表演順序。

大會先播出1993年的《翡翠歌星賀台慶》珍貴片段，片段所見，葉蒨文（Sally）當年對戰王菲邊鬥快做Sit Up邊獻唱《我要你的愛》。

Sally再度上陣與曾比特挑戰「Sit Up唱」。

當中以Sit Up遊戲最有噱頭，大會先播出1993年的《翡翠歌星賀台慶》珍貴片段，片段所見，葉蒨文（Sally）當年對戰王菲邊鬥快做Sit Up邊獻唱《我要你的愛》。如今相隔接近30年，Sally再度上陣挑戰「Sit Up唱」，對手更是比其年輕一截的Mike，60之齡能夠做如此多下Sit Up面不改容、兼依然能中氣十足獻唱，難怪現場所有歌手及主持人均大表佩服。

之後Sally、李玟及周筆暢爆Seed跳唱《我要你的愛》亦是掀動全場情緒High爆。三人輪流又唱又跳超過五分鐘，且呈上的完全像是排練多時的百老匯式大型歌舞，當中以壓軸姿態登場的Sally最為吸睛，腳力十足的她不但踎低起身零難度，更邊扭動纖腰邊以魅力十足的歌聲唱出歌曲中應有騷味。配合李玟貓性十足的野性演繹，成功爆Seed帶動全場氣氛。舞台上的Sally有型有款，但私下的她卻是可愛人妻，首先她出場前賣萌撒嬌要求組員抱抱，之後又開玩笑謂是次是「搏老命」演出：「筋都扭傷了。」