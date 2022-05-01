54歲Celine Dion患肌肉痙攣瘦到皮包骨　因健康問題三度延期巡唱

現年54歲的了樂壇天后莎蓮迪安（Celine Dion）憑《鐵達尼號》（Titanic）主題曲《My Heart Will Go On》紅遍全球，去年11月因肌肉痙攣無法下床，更瘦至皮包骨，健康狀況令人擔憂。昨日（30/4）莎蓮迪安在Instagram上載片段，宣布再因健康問題第三度延遲歐洲巡唱，暫定明年2月復出。

在片段中看到莎蓮迪安沒有繼續暴瘦下去，亦比去年更精神。（片段截圖）

莎蓮迪安表示原定5月25日重開的Courage世界巡迴演唱會，因身體不適未能如期舉行，需再延至明年2月，以捷克布拉格為首站，尾站於10月在芬蘭赫爾辛基舉行。片中她搖頭嘆息，並向歌迷及粉絲道歉：「對不起，我的歐洲巡唱將會再度延遲，最初因為疫情影響，如今到健康問題，導致部分場次延期甚至取消。」

Celine Dion近年瘦至皮包骨，令外界擔憂。（Getty Images）

Celine Dion近年瘦至皮包骨，令外界擔憂。（IG/@celinedion）

去年10月驚傳莎蓮迪安出現嚴重且持續的肌肉痙攣，巡唱被迫煞停，如今再度延期，難免令歌迷擔心。她在片段中提到病情，指幕前已有好轉，但康復進度緩慢且令人沮喪：「我仍然受到肌肉痙攣問題困擾，如果開演唱會，就必須以最佳狀態上台，我已按捺不住，遺憾的是我仍未回復最高水平」。不過在片段中看到莎蓮迪安沒有繼續暴瘦下去，看起上來亦比去年更精神。有不少粉絲留言表示雖然因延遲開騷而感可惜，但很高興看到偶像身體似乎比去年好轉。

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