聲生不息｜李克勤憶述樂壇頒獎禮回憶　節目組簡介背景又再出錯

無綫（TVB）與芒果TV合辦的歌唱比賽《聲生不息》今日（1/5）播出第二集，除了男、女兩隊同場競技外，節目中也不乏向觀眾介紹香港樂壇的環節。既然「金曲推薦人」王祖藍談起楊千嬅在2000年與梅艷芳、林憶蓮、王菲、葉蒨文等天后齊名，贏得某頒獎典禮一個極具分量的女歌手金獎，節目就決定介紹香港的樂壇頒獎典禮。



王祖藍沒有公開說是哪一個頒獎典禮，但翻查資料，他所說的2000年女歌手金獎，應該是指千嬅首座「叱咤樂壇女歌手金獎」。當年千嬅憑《少女的祈禱》贏得不少獎項。（《聲生不息》截圖）

介紹頒獎禮有出錯

Eric Kwok（郭偉亮）介紹到香港的三個電台與兩個電視台，過往到了年末就會舉行樂壇頒獎典禮。當然熟悉現時樂壇生態的樂迷會明白，現時的樂壇頒獎典禮不一定會在年底舉行，包括《Chill Club推介榜 年度推介》和《香港金曲頒獎典禮》都是在年中舉行。不過最大問題是在於節目介紹過去四大頒獎禮時，節目組卻不小心地犯錯，本來港台的《十大中文金曲頒獎典禮》和商台《叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》，在節目中卻寫成「年度十大中文金曲頒獎典禮」和「叱咤風雲流行榜頒獎典禮」。相信幕後團隊在節目播出前有檢查清楚的話，這種失誤就不會發生。

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李克勤稱冇獎攞唔係最難受

節目同時邀請李克勤分享過去參與頒獎禮的經歷，他直言得到獎項的時候會很雀躍，失落獎項時就會開始懷疑自己，不過令他最難過的並非在頒獎禮毫無斬獲，而是收不到參與頒獎禮的邀請。他也自揭曾經有過無緣出席頒獎禮的經歷：「有一年沒有人邀請我，差不多時間了……家裏的人不敢提，因為怕我沒機會去，結果真的沒機會去。所以大家都在意的時候，是真的能推動每一位歌手盡最大的努力，拿最好的出來。」