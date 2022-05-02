林峯同日現身兩大音樂節目　TVB冇用主場優勢　ViuTV新舊歌都聽到

林峯在4月中為宣傳新歌《幼稚未完》，以華納歌手身份先後參與ViuTV音樂節目《CHILL CLUB》及無綫（TVB）音樂節目《勁歌金曲》錄影。巧合的是，兩台在昨晚（1/5）都播出林峯參與的一集，觀眾和歌迷好好趁機享受「林峯之夜」。



林峯在4月中先後到ViuTV和TVB錄影音樂節目，今個星期播出的《CHILL CLUB》和《勁歌金曲》巧合地都由林峯擔任主角。（《勁歌金曲》截圖）

《CHILL CLUB》唱兩首TVB劇集歌有驚喜

先談在昨晚9時半播出的《CHILL CLUB》，除了Mansonvibes（張進翹）、Kendy（孫曉賢）和陳慧敏帶來新歌外，其餘時間當然離不開林峯不同時期的作品。當晚歌單內的7首作品中，林峯演繹了當中6首，雖然新歌只唱了《唱情歌的人》，但他帶給觀眾的是多年來留下的不少經典作品。早前林峯受訪時說過，受制於版權問題，部份家傳戶曉的劇集歌都不能唱，雖然聽不到《愛不疚》、《幼稚完》等代表作，但林峯也帶來兩首TVB的劇集歌，分別是2002年《來生緣》片尾曲《記得忘記》，及2003年《律政新人王》的主題曲《忘記傷害》，為觀眾找回他初出道時的回憶。但可能對卡通迷而言，今次未能親自聽到林峯重唱《數碼暴龍3馴獸師之王》的主題曲《馴獸師之王》，難免會覺得有點美中不足。至於《幼稚未完》的表演，可能要等到歌曲登上「CHILL CLUB推介榜」榜首才有機會看到。

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《勁歌金曲》時間受限未能盡興

相隔半小時，歌迷可以再看林峯在《勁歌金曲》的表現。不過節目播放時間縮短至只剩下星期日的10分鐘時間，加上現時暫停在J2播放足本版的安排，意味《勁歌》留給林峯就只有約兩首歌的時間。這次林峯同時演繹兩首近年推出的廣東歌《唱情歌的人》和《幼稚未完》，無奈受節目長度所限，今次未有機會重新演繹過去的TVB劇集歌，沒有發揮到主場優勢。歌迷要在TVB重新聽到林峯出現在劇集的經典歌曲，或許要等他下次重返《勁歌》舞台。