黎明旗下兩組新人唔再J字頭　男新人Yuta神秘女子組合賣歌唔騷樣

天王黎明於2004年成立公司AMusic，多年來捧紅了Janice（衛蘭）、衛詩、JW（王灝兒）、JC（陳詠桐）等實力派女歌手，包括。今早黎明於Facebook介紹公司旗下兩組新人男歌手Yuta及女子組合Lab。

黎明於多年前成立A Music，曾捧紅過Janice同JW。（資料圖片）

黎明上載了兩組新人的新歌宣傳照，包括YUTA的《推理的愛》及Lab的《你是我的病》，並在貼文中表示：「早晨！作為一位音樂從業員，要早起身，如果可以就早瞓早起，如果唔可以就只能夜瞓，但都要早起，始終一日之計在於晨，音樂作品完成終於亦都意味住音樂從業員可以早瞓…但呢個係唔會發生，由於時代太繁華所以本職亦要負責推廣音樂 總之 大家共勉之啦 有好多人講過公司同好多『J 』字頭英文名的歌手合作，以為我哋熱愛『J』始終個名系佢哋真嘅英文名，亦都唔會每次都撞『J』 今次介紹兩組新人分別系（男仔🧍‍♂️ Yuta）同（女仔組合🧍‍♀️🧍‍♀️Lab）。今次兩個英文字分別Y 同 L 如果加多個 S 就會好似牌子名🤞放心我會努力搵埋個 S 出嚟🧘‍♂️謝謝大家」

兩組新人的新歌都由林夕填詞。（facebook圖片）

跟過去一樣，黎明公司新人都一慣「先聲奪人」唔出真樣。今次兩組新人都唔再係「J字頭」，不過跟過去做法一樣都係賣歌唔騷樣。女子組合Lab的新歌MV只有兩人的背影，而曲風亦走小清新路線，有不少網民都留言大讚：「好清新的聲音和歌曲，又係唔見樣。」、「把聲好好聽」。至於男新人YUTA的新歌就走暗戀慘情歌路線，MV同樣唔見樣，非常有神秘感。

AMusic透露，今年20歲的YUTA是一位電競選手，也是一個喜愛音樂的人，將自己唱的Demo寄來AMusic，目標就是有一日可以出賽電競代表香港。女子組合Lab的成員分別為學生Apple 與 iK，其中一人今年16歲，有參加學校的歌唱比賽，亦得到不錯的成績，但因為這年紀也知道要以學業為重，也只能用課餘時間，去投入自己的興趣唱歌，也不能付出額外時間去參加電視台的比賽，所以自動投稿給予唱片公司希望可以完成夢想：「而另外一位成員，還有兩個月便要去日本做交換生繼續學業，有見及此AMusic寫了一首合唱歌曲給予她們合唱，亦都上載此曲給電台DJ們。」