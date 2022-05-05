聲夢傳奇2｜《JUNIOR》女團XiX被視為大熱　6大全能女將文武兼備

無綫（TVB）歌唱節目《聲夢傳奇 2》將在6月11日正式登場。主題為「我超越我」的《聲夢2》，上周四（28/4）舉行首個記者會，23位入圍學員首度現身會見傳媒，TVB總經理（節目內容營運）曾志偉除親自到場為學員打氣，更點名大讚《聲夢 JUNIOR》6人組合XiX 表現優異是大熱門，令6名成員莊殷玥（Vici）、劉芷君（Aster）、梁善知（Crystal）、繆昀希（Charlotte）、鄧曉殷（Kiele）、楊秉頤（Caitlin）一夜之間備受關注。

《聲夢傳奇2》嘗試開放隊伍報名參賽，而來自《聲夢JUNIOR》的6位女將也組成女團XiX參賽。（梁碧玲攝）

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女團XiX的6名成員其實之前在《聲夢 JUNIOR》中已有亮麗演出，當中最入屋的，除了有大熱倒灶的 Aster 外，還有憑在《JUNIOR》決賽中忘我跳唱《跳舞街》贏盡好評的 Charlotte；不過其實 JUNIOR 女團 XiX 六名成員不但個個周身刀、張張利，而且位位也是「比賽女王」，且有不少成員更是動靜皆宜，絕對熱門有理。

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先說現年 14 歲的 Aster，絕對是多才多藝代表，除了 9 歲時獲選為藝術體操港隊代表外，在唱歌、跳舞、朗誦等不同範疇的比賽中亦是獲獎無數，已公開的比賽獎項至少有 15 個。自 2020 年開始於演藝教育中心進行專業培訓的 Aster，更擁有 ABRSM Music Theory 5級、ABRSM Piano 6 級、ABRSM Singing 6 級、RAD Ballet 8 級實力。

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說起 Aster，不得不提一直被指是其宿敵、下月便 15 歲生日的 Vici。《JUNIOR》開播前與 Aster 同被視為賽前熱門的 Vici，雖然最終與 Aster 一樣未能進身四強，但卻齊齊透過面試加入《聲夢 2》、兩人算是相當有緣，難怪感情亦十分要好。2021 年才正式開始學唱歌的 Vici，於同一年橫掃了音樂、跳舞及其他性質比賽至少 12 個獎項。而之前大家可能忽略了的是，原來 Vici 與 Aster 一樣是運動健將，並曾於大大小小小型賽車比賽中勇奪至少 6 個獎項，動靜皆宜。

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另一名憑實力入屋的 Charlotte，由於年紀尚小兼較為內歛，《JUNIOR》初期表現未見突出，直至決賽、當時只有 12 歲的 Charlotte 演唱《跳舞街》時不但舉手投足充滿自信，且全程零索氣，功力深厚。Charlotte 雖然現年只得 13 歲，但演出及比賽經驗相當豐富，不但 4 歲時已代表香港飛赴韓國參加 2013 年韓國最大型街舞比賽，更曾贏得唱歌、跳舞、長笛吹奏、中文書法及朗誦比賽等共 18 個獎項；音樂造詣方面，除擁有超過 7 年學唱歌經驗，Charlotte 還坐擁 ABRSM Singing 5 級（Distinction）及 ABRSM Music Theory5 級（Merit）實力。

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其餘三名成員亦是各有各專長，先說 14 歲的 Caitlin，在節目中一直被視為唱家班、有「JUNIOR 杜麗莎」之稱的 Caitlin，坐擁 ABRSM Singing 8 級、ABRSM Violin 8 級、ABRSM Piano 5 級、ABRSM Music Theory 5 級、RAD Ballet 7 級資格，並由四歲已開始學拉小提琴及彈鋼琴，之後再於 9 歲開始自學結他，足見對音樂有濃厚興趣。比賽經驗方面，Caitlin 獲獎次數相當誇張，曾先後參加多個朗誦、唱歌、小提琴、鋼琴等比賽的她，相關獎項至少 20 個；更讓人意想不到的是，Caitlin 原來亦是游泳健將，在 2015-2020年間先後獲得 7 項三甲佳績。

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至於在隊中年紀較長、現年 15 歲的 Crystal 及 Kiele，亦同樣演出經驗豐富。看似文靜又內向的 Crystal，雖然只學了一年半唱歌、連結他都是自學的，但原來舞台表演經驗同樣豐富，自 2015 年積極參加各樣比賽的她，獲得獎項至少 14 個，當中五項更是冠軍。為了增加實戰經驗，Crystal 更曾於外國唐人街體驗 Busking，勇氣十足。另 Kiele 亦是大有來頭，醉心歌唱及舞台表演的她，11 歲開始報名及參與大大小小音樂劇演出，並曾獲得超過一年的百老匯式歌唱專業訓練。現時坐擁 ABRSM Piano 5 級、RAD Ballet 8 級資格及 7 年大提琴拉奏經驗的 Kiele，曾參與獲國際認可的樂團演奏，閒來更會寫詩及參加划艇比賽等，又是一名全能學生。