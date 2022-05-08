聲生不息｜李克勤李健合作後初次飯局傾唔完：齋吹吹咗五個鐘！

李克勤與內地歌手李健因合作音樂真人實境show《聲生不息》而惺惺相惜，節目早前播出第二集，二人於節目中合唱《花火》一曲默契度十足，網民更大讚二人唯美歌聲令人驚艷。

克勤與李健在上集一同合唱《花火》。（《聲生不息》微博圖片）

對於李健印象，克勤直言覺得他是詩人：「我之前聽過他在《我是歌手》裏面的很多演出，他在我心目中是一個很詩人的感覺，很優雅的，很有自己的風格，還有就是很有性格的那種聲音。」合作《花火》過後，日前克勤和李健更相約飯局，李健太太亦是座上客，席間二人有談不完的話題，連克勤自己也想不到那麼「啱嘴形」：「我哋餐飯食咗五個鐘頭，好厲害！齋吹吹咗五個鐘頭！」

克勤被李健的爽直和幽默吸引，二人更在飯局聊了足足5小時。（李克勤微博圖片）

其實二人已「緣份早種」，李健曾在節目上透露學生時期的他，因為要買克勤的唱片，所以不吃飯把飯錢存起來。除此之外，他們對音樂有相同理念，以港樂為例，克勤表示：「我覺得音樂唔係單從每一個咬字來衡量好同不好，每個人唱每一句其實都唔一樣，在我嚟講冇非常非常重要嘅一環，我覺得最重要將首歌嘅感覺唱出嚟。」又自嘲：「我哋唱普通話歌都唔見得好標準。」李健也表示贊同：「音樂嘛，音樂會包容這一切。」言談間，亦見克勤對李健十分欣賞：「李健係一個對於音樂有佢自己好獨特嘅觸覺，同埋音樂喜好，與及對音樂有好高嘅品味，有一份好特別的堅持喺度，呢一樣嘢亦都反映咗喺佢自己寫的歌上面，係一個好有自己個人音樂風格的歌手。我好鍾意佢的音樂感。」