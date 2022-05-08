聲生不息｜李玟自爆劉德華係初戀？　露背婚紗忘我唱《天若有情》

TVB與芒果TV聯手打造的音樂綜藝節目《聲生不息》於今日（8/5）中午12點，在芒果TV率先在內地開播第三集，晚上在8點半在翡翠台播出。男、女子兩隊將分別派出四位歌手，輪流獨唱配合主題「港樂與我的『愉快少年事』」的八首歌曲，進行競演的歌手包括：李克勤《傻女》VS 安崎《自作多情》、毛不易《星語心願》VS周筆暢《1984》、李健《月半彎》VS劉惜君《讓一切隨風》、林子祥《學生哥》VS李玟《天若有情》。

炎明熹在內地人氣急升。

憑《聲生不息》在內地人氣急升的炎明熹（Gigi）及曾比特（Mike），本集主力放送可愛表情包，相當吸睛。今集每首歌曲會像之前一樣被賦予期待值，每輪得票更高隊伍可獲取該輪所有期待值，最後總計期待值最高分隊伍，其隊中得票最高的演唱歌曲，將被收錄為港樂時代唱片的「愉快少年事最佳獨唱金曲」 。

林子祥VS李玟。

本集最激烈競演環節，集中在李克勤VS安崎、及林子祥VS李玟部分，四人之中最吸睛的非李玟莫屬。身穿大露背拖地低胸婚紗、配以閃爆鑽石眼淚的李玟，拋開一貫「李玟風格」轉以哀怨Style獻唱《天若有情》，充滿感情兼眼泛淚光之餘，唱至最後更進入忘我境界跪地獻唱兼瞓地。

李玟挑選了《天若有情》來迎戰林子祥。

李玟傳露背婚紗忘我唱《天若有情》。

事後節目主持何炅笑問李玟：「剛才你倒下的時候，我和祖藍都覺得如果我們不上前扶你，你是不肯起來的。」李玟聞言即少女心謂：「呢個係我15、16 歲時睇到喊嘅電影，戲入面嘅華仔好帥，我好想當吳倩蓮的角色！」事後李玟再被追問劉德華知否自己是其初戀，而她則傻氣回應：「他現在知道了。」可愛表現令Gigi也笑破肚皮。

林子祥則以其獨特的唱腔唱出家傳戶曉歌曲《學生哥》，更大晒活潑面與同場舞蹈員互動兼做戲。眼見老公演出如此有驚喜，葉蒨文聽畢後忍不住向老公隔空送飛吻以示欣賞，足見二人相當恩愛。