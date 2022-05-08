聲生不息｜葉蒨文見老公出場即狂呼　林子祥飛吻回禮網民讚超有愛

TVB與芒果TV聯手打造的音樂綜藝節目《聲生不息》於今日（8/5）中午12點，在芒果TV率先在內地開播第三集，香港觀眾可以於晚上8點半在翡翠台收看。來到第三集，男、女子兩隊將分別派出四位歌手，輪流獨唱配合主題「港樂與我的『愉快少年事』進行對戰，包括：李克勤《傻女》VS 安崎《自作多情》、毛不易《星語心願》VS周筆暢《1984》、李健《月半彎》VS劉惜君《讓一切隨風》、林子祥《學生哥》VS李玟《天若有情》。

節目將16個歌手單位分為男女子組進行對決。（節目畫面）

節目將16個歌手單位分為男女子組進行對決。（節目畫面）

去到最後由林子祥現唱許冠傑的歌曲《學生哥》與李玟對戰時，作為女子隊成員的葉蒨文看到老公出場，即興奮狂。去到最後宣布觀眾投票的對戰結果時，葉蒨文、周筆暢與李玟合唱的《我要你的愛》擊敗林子祥與曾比特合唱的《單車》，奪得合唱金曲獎時，林子祥即望向老婆葉蒨文送上飛吻，非常有愛。

葉蒨文見老公出場即興奮狂呼。（節目畫面）

林子祥與李玟對決時，選了許冠傑的經典歌曲《學生哥》。（節目畫面）

有不少網民都表示看到林子祥與葉蒨文著對老夫老妻，雖然分開兩隊進行比賽，但亦會互相打氣，加上葉蒨文見到老公出場時難掩興奮之情，大量網民都讚超有愛、超可愛。另外，有網民提到第一集，葉蒨文單獨偷偷走過去男子隊的房間找老公，指兩人感情非常好，互動亦很有愛，亦令不少網民感羨慕。

林子祥知道葉蒨文奪獎，即望向老婆送上飛吻，非常有愛。（節目畫面）

點擊下圖看兩周的對戰結果：