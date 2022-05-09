聲生不息｜安崎性感上陣撼李克勤　兩度女團出道有望接班蔡依林

昨晚（7/5）播出的《聲生不息》第三集，歌手進行獨唱金曲對戰，前一集未有出賽的內地跳唱女歌手安崎以一身藍色羽毛性感戰衣登場，把周慧敏的《自作多情》重新改編，不但藉性感舞蹈得到不少觀眾注目，跳唱技巧也得到李健大讚。其實安崎在內地不但已經擁有不少人氣，甚至被外界看好成為下一個蔡依林。



安崎雖然不敵李克勤，但演繹《自作多情》的表現也同樣精彩。（《聲生不息》截圖）

獲選為《青春有你2》女團隊長

即將在星期五（13/5）迎接26歲生日的安崎（ANQI），原名陳雅馨，來自重慶。雖然身高只有158cm，但拍攝主題曲《好歌獻給你》MV時站在炎明熹（Gigi）旁邊，同樣十分搶眼。她在兩歲時已經在父母栽培下學跳舞，大學時於廣西藝術學院修讀民族民間舞專業，並早在4年前已經加入女團Hickey喜祺出道。後來安崎參加選秀節目《青春有你2》，以第6名完成賽事，更獲選為期間限定女團「THE9」隊長，於今年底解散後開始單人活動。

安崎參加《青春有你2》後成功加入女團「THE9」，第二度以女團成員身份出道。（《青春有你2》截圖）

曾擊敗《好聲音》冠軍證明實力

過去安崎不止一次重新演繹台灣天后蔡依林的作品，例如在《青春有你2》的時候就已經演繹過《Play我呸》，舞功和氣質都深得外界認同，更封她為「蔡依林2.0」。其實安崎在參與另一個內地女性音樂競技真人騷《爆裂舞台》時，已經與《2020中國好聲音》冠軍單依純較量過，最後安崎贏得比賽冠軍，證明自己的能力絕對不比其他同期出道的女歌手差，絕對稱得上是Gigi另一勁敵。不論在微博還是在Instagram，安崎都不時分享近照，大方地向網民發放福利。

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