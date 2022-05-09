聲生不息│李克勤演繹陳慧嫻《傻女》勝出 幽默主持顯反差魅力

李克勤在第三集《聲生不息》，以重新編曲的《儍女》作為演出作品。

由芒果TV、湖南衛視和香港TVB聯合出品的港樂歌唱競演節目《聲生不息》昨日舉行第一場公演的個人舞台。李克勤在前兩集節目中，初舞台傾情演繹的《傾城》、第二集與李健默契合作的《花火》，均備受好評。今集，克勤又帶來一首經典粵語歌曲《傻女》，令聽眾聽之動情、聞之回味。

李克勤今次以男性角度唱出女性愛情觀。

「因為喜歡這首歌才選的，小時候房間裏面貼了陳慧嫻的照片。」這便是克勤選擇在《聲生不息》演繹《傻女》的初衷。這首歌，克勤曾為朋友而唱。通過溫情演繹，再一次女歌男唱，此次的完整版《傻女》驚喜十足。從男性角度訴說女性愛情，完美詮釋着自己的理解與個人特點。

作為港樂的經典代表人物，克勤每次的舞台都會給大家帶來不一樣的演出，在經典老歌中加入自我理解並創新，只為給大家帶來新鮮且驚喜的舞台。在原唱的基礎上，不斷尋找出其他表達方式。就如《傻女》一曲，既保留了的原味又唱出了自己的味道，以歌致敬、以曲敘事實是樂哉。

李克勤的演出，是每集《聲生不息》的焦點。

曾在湖南衛視《我是歌手第四季》中小有經驗的主持人克勤，在今集《聲生不息》節目中再次拾起這一身份。在一本正經的同時，又自帶的幽默感地擔起主持一職。雖然他自稱普通話還有很大的進步空間，但在不少觀眾看來他的普通話已經說得比較標準了，主持風格頗為幽默，全能發展的反差感實力吸引不少新粉絲。對於克勤來說，用普通話主持或者比演唱更為有挑戰力的一件事，不只是為了嘗試新鮮事物，更是為更多的港樂青年愛好者樹立信心。