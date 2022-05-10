樂壇核數師｜Anson Lo新歌谷底反彈　躍升17級贏商台冠軍歌

看過本周「903專業推介」的成績後，相信令一眾支持Anson Lo（盧瀚霆）的「神徒」又驚又喜，皆因偶像新歌《Mr. Stranger》在過去4個星期一直處於中下游位置，上星期更跌至第18位，眼看歌曲快要跌出推介榜之際，今個星期突然從谷底反彈，成為商台冠軍歌，雖然今年陳柏宇《有我》也試過一口氣連升17級奪冠，但升幅同樣非常誇張。更令人意想不到的是，原來過去十年，真的曾經有兩首歌曲從榜末衝上榜首。



衛蘭Gin Lee試過谷底反彈贏冠軍歌

由於「903專業推介」根據歌曲播放率制定榜內成績，DJ的音樂喜好往往都左右歌曲走勢。記者嘗試翻查2012年至今商台冠軍歌成績，正當大家以為Anson Lo今次升幅已經不可思議，原來分別在2017年及2019年，推介榜曾經出現歌曲從榜末第20位一下子衝上榜首的案例，分別是衛蘭《一格格》和Gin Lee（李幸倪）《孤獨門口》，名副其實是從谷底反彈的例子。

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點擊圖輯睇2022年第19周樂壇排行榜走勢：

「903專業推介」，per se新歌空降十大：

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「中文歌曲龍虎榜」，P1X3L新歌大躍進：

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「勁爆本地榜」，黃妍新歌奪冠：

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