大家樂《聲夢傳奇》閃卡最平69蚊　炎明熹Chantel校服造型超清純

近年有快餐店推出歌手閃卡，再次掀起儲卡熱潮。大家樂早前就找來無綫《聲夢傳奇》學員擔任代言人，更特別推出「聲夢閃咭套餐」，於推廣期內購買指定套餐，隨機附送一款《聲夢傳奇》限量珍藏版閃卡。有炎明熹（Gigi）、姚焯菲（Chantel）、鍾柔美（Yumi）、林君蓮（Kaitlyn）、冼靖峰（Archie）及張馳豪（Aska）的個人閃卡及特別版組合閃卡，另外網店更有「青春本我」閃卡相簿及聲夢特別版八達通。

大家樂推出《聲夢傳奇》閃卡。

有6位聲夢成員的個人或組合閃卡。

有6位聲夢成員的個人或組合閃卡。

大家樂於今日（10/5）起一連三週推出「聲夢閃咭套餐」，共6位《聲夢傳奇》學員的個人卡及3款特別版組合卡。於推廣期內午市或晚市期間購買指定套餐，或於茶市購買套餐，即可獲得隨機附送的「大家樂 x 青春本我」聲夢限量閃咭一張。另外，5月24日至5月30日惠顧兩客聲夢閃咭套餐，更可享獲3人組或6人組合照特別版閃咭一張，多買多送。

點擊下圖看每周閃卡款式及換購日子：

+ 1

大家亦可以5月10至30日期間亦可於大家樂網站直接購買「青春本我」閃咭相簿，或購買指定餐券以獲得限量閃咭相簿一本。購買兩套「$2000至尊e+食餐券套裝」，更可獲贈「大家樂 x 青春本我」聲夢特別版八達通一張。