Jer柳應廷新歌《離別的規矩》一改唱腔　溫柔低唱令樂迷耳朵懷孕

MIRROR成員柳應廷（Jer）上月推出新歌《離別的規矩》，歌曲卸棄了澎湃的編曲與唱法，今次以最貼近樂迷耳朵的演繹，跟你分享一場傷痛的經歷。今次Jer演繹《離別的規矩》時，跟以往的唱腔有着明顯的不同，他解釋道：「今次吳林峰寫咗一首有啲Un嘅舞曲，但我要用慢版嘅方式去演繹，對我嚟講係一個新挑戰，加上歌曲嘅內容，我想用比較人嘅語氣，好似細細聲喺你耳邊講嘢嘅方式唱出嚟，係自己喺唱法上嘅第一次轉變，希望大家聽到後有共鳴，又或者會有感觸。」



柳應廷新歌《離別的規矩》卸棄了澎湃的編曲與唱法，今次以最貼近樂迷耳朵的演繹，跟你分享一場傷痛的經歷。

Jer所談及的共鳴位，就是歌詞內容所說的人與人與之間的關係：「大家近年面對最多嘅情緒就係離別，好似有親友移民外地，喺面對離別，我好想透過《離別的規矩》同大家一同呼吸，呢首歌可以成為一個救生出口，大家聽完可以舒服啲，有啲情感可以抒發到。」

在《離別的規矩》的製作上，Jer跟以往一樣都有參與討論，不過經過過去的合作，他與小克、王雙駿及吳林峰之間早有默契，所以當他想到整體概念後，便告知小克，然後交由小克，將概念化成為文字。此外，Jer對於編曲上亦有特別要求，他說：「今次我想少啲（簡約啲），因為過去嘅歌都比較澎湃，好多樂器，但今次聽《離別的規矩》，你會發現頭半段主要係人聲為主，然後就只有結他同琴，呢個都係想做返一首『地』啲嘅歌，貼近返歌曲想講嘅人與人之間嘅關係，所以唔使用太多樂器，拉近返個距離。細心留意的話，會發現今次編曲上其實仲加入咗中式樂器，例如笛同埋蕭，同西方嘅弦樂結合，得出咗好好嘅化學作用。」

在《離別的規矩》的製作上，Jer跟以往一樣都有參與討論，不過經過過去的合作，他與小克、王雙駿及吳林峰之間早有默契。

在推出歌曲之前，小克曾在社交平台表示Jer的演繹會令人耳朵懷孕，Jer聽罷謙虛道：「我成日覺得Jer嘅歌唔係淨係靠我自己，除咗我把聲之外，仲要有情感代入，編曲、作詞，甚至MV拍攝都好重要，缺一不可，所以希望大家都會用心對待每個單位嘅創作。」