聲生不息｜Jer現身歌曲徵集第三回　MC《反對無效》有望搬上舞台

無綫（TVB）與內地芒果TV合辦的歌唱節目《聲生不息》，在每場公演錄影前都會有「競演歌曲徵集」活動，網民在活動期間可在名單內的20首歌中任意運用手上5票，投選1-5首心儀歌曲，節目將從呼聲最高的前5首歌中挑選一首，交由台上歌手翻唱。日前官方舉行第三回歌曲徵集活動，名單卻令網民有意外驚喜。



《聲生不息》「競演歌曲徵集」活動一直被網民批評名單內太多舊歌，最近一次的歌單可說是回應網民訴求。（微博@聲生不息官微）

新歌比例變多 MC、Jer都入選

相信令樂迷滿意的是，有不少近年推出的作品有入圍今次歌單，例如陳蕾《當我迷失時聽著的歌》、胡鴻鈞《到此一遊》、洪卓立《回到最愛的那天》等。炎明熹（Gigi）在首集曾經演繹陳僖儀（Sita）的《蜚蜚》，今次Sita的成名作《忘川》也有入選，甚至張天賦（MC）的《反對無效》也有機會搬到《聲生不息》的舞台。不過最令人驚訝的，相信是名單內居然出現MIRROR成員柳應廷（Jer）的《人類群星閃耀時》。

即刻睇下有咩歌：

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需先克服版權問題

雖然ViuTV旗下歌手作品有望透過《聲生不息》間接在TVB中出現，但這個「觀眾最期待的畫面」出現的機會並不大。首先，雖然在微博留言中不乏《人類群星閃耀時》的捧場客，但據內地媒體公布，歌曲並非今次活動票選結果前5名，意味作品並不一定獲參演歌手挑選翻唱。加上節目會在TVB播放，若然未能解決歌曲版權上的問題，即使歌手依舊可以在比賽中選唱歌曲，表演也未必有機會在TVB播放的「香港版」呈現。