【輕談淺唱不夜天】Mafia romantic world讓你耳朵變「大佬」！

大銀幕的聲影同步,締造了很多歷史畫面,承接今年剛過去三月份本欄的主題「港產片歌曲5首經典電影主題曲」,文章內五首經典電影主題曲 其中三首也是來自膾炙人口的江湖片,只聽前奏也充滿畫面感,那不如我們也先由黑幫電影配樂開始講起吧!黑幫電影配樂從來也是另類浪漫,更加不只屬男人限定,音樂一響起你便會看見到戲中的主角,甚至讓你變身主角同步呼吸着故事的節奏。就讓我信手拈來幾套曾經讓你變成「大佬」的經典吧!

配樂蓋過電影的The Sicilian Clan

又是一套配樂蓋過電影的作品,第一次遇上這套電影當然是為了 Alain Delon, 一般的銀行搶劫後分贓不勻,最後「衰收尾」的老土情節故事。但配上了 Ennio Morricone的配樂,當時突破性地用上了口哨和猶太豎琴,譜出輕快的氣氛,60年代是Ennio創造力的爆發時期。成功作曲家創造出的音韻感受一次,便會陰魂不散地一生縈繞在腦海,Ennio Morricone譜出的音符就擁有這種魔性。

Ennio的配樂比電影更深入民心的例子多不勝數,除了《The Sicilian Clan》,《1981 The Professional》也是戲不怎麼出色,但配樂《Chi Mai》可能是大師最多人聽過的作品。對於活在八、九十年代的香港人來說,家傳戶曉的「不在乎天長地久,只在乎曾經擁有」鐘錶廣告內的熟悉調子,也是從大師的配樂作品1970 lady Caliph中借來,相信電影本身也不是太多人認識,但配樂卻是天長地久地讓人忘了忘不了。

每個男人心目中的傳統The Godfather

第一次讓我深刻地感受到甚麼是玄門正宗的意大利風情,絕對是1972 年Francis Ford Coppolla的《The Godfather》。Nino Rota與Francis Ford Coppolla的父親Carmine Coppola 一同譜出的配樂,細緻無遺地描繪出黑手黨家族的原型畫面及氣氛, 誰能忘記漆黑的片頭畫面 ,讓觀眾專注在凄美的配樂當中。片名消失後,小號凋零地奏着The Godfather Waltz, 隨着Bonasera的獨白鏡頭慢慢拉遠,Marlon Brando, J飾演的Vito Corleone登場,撫摸着懷中的貓,悠悠講述權力、禮儀的準則。襯托着小號經典的第一幕,深深地把教父的形象,牢牢地印入了全世界的人民心中。

另外一段配樂換成雙簧管演奏主題曲時,預示Al Pacino飾演的小兒子Michael Corleone接任新一代教父。這部電影利用樂器音色來刻劃出每一個角色故事走向,技術超凡,當時可以說是前無古人。再三回味這套電影原聲配樂的主調音樂時,你可曾試過閉目模仿着Vito Corleone的表情,幻想着接受下屬的親吻手背致敬場景呢?

浪漫經典 Once Upon A Time In America

這是導演Sergio Leone生前最後一部作品,而這作品更是Ennio Morricone與導演在《Once Upon a Time in the West》之後更輝煌的雙劍合璧。首先專輯內的主題曲《Once Upon A Time In America》主要是用來刻劃主角Noodles與Max 兄弟間,40多年互動起跌的情感上,音樂不同的變調帶出淡淡過往日子的美好與蒼涼。

另外由Jennifer Lynn Connelly飾演女主角少女時代的Deborah,穿上潔白芭蕾舞衣在餐廳地牢漫舞襯托着Morricone 並不是原創選曲的Amapola,當年這一幕不知驚艷了多少人心。蒼涼的Childhood Memories(Cockeye's Song)用於主角們悲慘童年的主旋律,跟 Morricone先前所配的西部片感覺有些不謀而合。在Cockeye's Song裡的運用的排笛,配上Dell'Orso女聲描繪主角們童年遇上死亡,令劇情更具張力。實不相瞞這也是小妹隨身聽的長伴配樂專輯 ,無論是電影又或是配樂,對我來說也是我跟一世的收藏之一。

暴戾男人的美學Brother

對於北野武的作品,由89年第一次遇上他的《凶暴之男》,之後對於他的暴力黑道美學更是不能自拔。由他、山本耀司、久石讓組成電影幕後的無敵鐵三角,令他的美學無堅不摧。專輯中用上大量日本鼓元素配樂,來彰顯主角日本黑道的傳統張力,久石讓又用上柔和音色的富魯格號,來平衡電影旋律之中的剛柔並重。

在專輯《On the shore》之中的優美弦樂,更可見其溫柔,對比起割據殺戮畫面《Raging Men》的剛陽相映成趣。另外《Blood Brother》的低迴抑鬱,正襯托出大戰前夕的兄弟情義。2000年Brother專輯封面的血紅色手寫風格,就像兄弟間的以血明誓,北野武世界的久石讓樂譜中,永遠也滲透着漂泊浪人的身影。

蜚聲國際兄弟情 《英雄本色》

1986年由狄龍、張國榮、周潤發主演的《英雄本色》,縱然相比起北野武的暴力美學來得「婆媽」及花拳秀腿,但當年還是轟動全亞洲,在南韓更堪稱是殿堂級神作。數集電影中的電影主題曲,也成了很多香港男人眼淚在心裏流的主題曲。

第一集的主題曲《當年情》簡直是一首歷久不衰的兄弟之歌,續集主題曲《奔向未來日子》又是一首道盡有淚不輕彈的男人的有淚之歌。楓林閣那段,Mark單人匹馬在閩南老歌《免失志》襯托下摟著舞女,含着笑瀟灑地身披上乾濕褸嘴叼牙籤,在走廊一個又一個花盆中,狩獵藏着一支又一支的手槍,這絕對是數一數二、膾炙人口的經典電影畫面。

此片成功之處,當然是吳宇森導演把「男人之情,兄弟之義」刻劃得太好了,讓一眾柔情鐵漢產生共鳴,聯想起現實生活中的莫逆之交。還有一個重要的因素,就是顧嘉煇大師那讓人熱血沸騰充滿英雄感的配樂,每次聽到《英雄本色》配樂轉出時,任誰也會感染到到眉宇間的那份英雄氣概!

《鎗火》 男人之間的舞曲

論香港男人剛陽味,杜琪峰電影當然無人異議,他的作品刻劃男人之間盡在不言中的兄弟情,比起千言萬語,更有過之而無不及。他的很多電影也是畫面燈光行先,對白簡而精,所以配樂尤其重要。憑着此電影獲第十九屆香港電影金像獎最佳電影配樂提名的鍾志榮說︰「在創作《鎗火》主題音樂的初始,導演給我的資料是一首國語老歌,我認為導演把《鎗火》中的江湖拍得頗為浪漫,此片說的不只是槍林彈雨,是男人的情懷,因此便誕生了這男人之間的舞曲。」這是朋友間酒杯底無言的情義,回家聽着《鎗火》的主題音樂, 讓我想起了一位心有靈犀的「無言之交」。

