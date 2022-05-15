聲夢傳奇2｜趙小婷唔覺自己係大熱：唔想理太多外界對我嘅評價先

無綫（TVB）歌唱節目《聲夢傳奇2》與插畫師合作，為今屆18個參賽單位設計專屬吉祥物。趙小婷（Pamela）出席記招後坦言感到十分意外：「呢個宣傳超級花心機，要用好多嘅資源，真係冇諗過有咁大型嘅宣傳，見到一個屬於自己嘅吉祥物都好驚喜。」吉祥物以「超小型」命名，Pamela認為與自己身型嬌小的特徵吻合，但她直言：「雖然身型可能比較細小啲，但係仲有好多嘢係大，例如夢想。」

Pamela認為自己的吉祥物「超小型」與自己相襯。（梁碧玲攝）

擁有鋼琴及結他底子的Pamela，在Instagram已經擁有不少粉絲，甚至未參賽已經得到張天賦（MC）、馮允謙等歌手關注，因此被視為《聲夢2》大熱門之一。不過Pamela則未有理會外界評論：「我冇乜點留意呢方面嘅新聞，因為我唔想理會太多外界對我嘅評價先。我想專注做好自己，無論呢一刻我係咪所謂大熱，要畀嘅努力都係一樣，所以會平常心做好自己。

Pamela現階段不願理會外界對自己的評價。（梁碧玲攝）

近期同樣在TVB播出的音樂節目《聲生不息》，除了林子祥、葉蒨文等天王天后，也有炎明熹（Gigi）、曾比特（Mike）等新生代歌手。Pamela在社交平台也會欣賞節目中歌手的表演，坦言會從中學習：「佢哋比我有更多舞台經驗，雖然有啲年紀比我更加細，但係喺舞台上嘅光芒絕對係比我優勝，因為我依家都冇乜經驗。我想好似佢哋咁有多啲信心，唱歌上都想好似佢哋咁，更加令人感動。」問到是否有信心超越Gigi，Pamela只稱：「我真係唔會諗住要超越邊個，亦唔會講自己有冇信心。正如主題『我超越我』，依家只係想專注喺自己度先。其實好難客觀地比較，尤其是音樂係好主觀嘅一回事，有人鍾意呢個風格，亦有人鍾意其他風格。能夠比昨天嘅自己更加進步已經好滿意。」