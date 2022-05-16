聲生不息｜森美睇好炎明熹表現：喺《聲夢》已經見到冠軍鋒芒

森美昨日（14/5）以主持人身份無綫（TVB）歌唱比賽《聲夢傳奇2》宣傳活動，接受訪問期間也說起另一個正於TVB熱播的歌唱節目《聲生不息》。說起有份參與的兩位本地新生代歌手曾比特（Mike）和炎明熹（Gigi），森美直言二人表現未參賽時已經非常出眾：「Mike喺上兩首歌嘅派台成績都好好，有好好嘅潛質。Gigi更加唔使講，喺《聲夢1》嘅頭兩、三集已經見到冠軍嘅鋒芒，只係睇佢發揮得好唔好，揀歌好唔好，有時揀得唔好嘅話都係唔得。」

森美認為整個節目最重要的元素是廣東歌，最大作用是透過歌者的不同演繹方式，令一些耳熟能詳的廣東歌能重新引起樂迷留意。其實不論在《聲夢傳奇》還是《聲生不息》，過去一直有聲音指選手在選歌上都只唱舊歌，令希望聽到歌者重新演繹近年派台歌的聽眾失望。不過，森美則認為這是令廣東歌重新冒起的必經階段：「無論係《聲夢1》，或者嚟緊嘅《聲夢2》，你都會聽到好多廣東金曲，原因係金曲啱不同年齡嘅人聽。呢個冇辦法，係歷史畀嘅一個最輝煌嘅時光，但係要攞住呢個光芒再放射，就要唱下啲舊歌先。如果唔係，就算係年輕一代，定係上一代嘅人，其實都好難認識一個新面孔。」

他認為Chantel重新演繹《戀愛預告》是最佳例子：「我依然係鍾意林珊珊嘅演繹，但係我哋呢一代嘅人聽到之後，會覺得呢個𡃁妹都唱到少少韻味，將青春少女嘅心情重新展現出嚟。呢個就係將上一代嘅歌同呢一代嘅人連結一齊，金曲係要多唱，之後再睇下佢哋可唔可以將自己嘅新歌唱出嚟，令新一代同舊一代嘅人都同樣鍾意廣東歌。」