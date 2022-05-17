聲生不息｜炎明熹深受前輩寵愛自覺紓壓　首聽媽媽獻聲已忍唔住喊

TVB與芒果TV聯手打造的音樂綜藝節目《聲生不息》逢周日中午在芒果TV播映，而香港觀眾就可以在同日晚上8點半翡翠台收看。被譽為「TVB驕傲」的炎明熹（Gigi），首集憑已故歌手陳僖儀的《蜚蜚》成功彈出，該首歌曲現時在內地音樂平台的熱力值已突破一千萬。自首集後，Gigi每場演出均備受關注，前晚Gigi與內地歌手劉惜君合唱《念親恩》，配以炎母開場獻唱的童謠《月光光》，感動指數倍升，不少網民大讚Gigi重情。

Gigi的演出非常穩定。

炎明熹深得前輩寵愛。

Gigi與內地歌手劉惜君合唱《念親恩》時真情流露，感動唔少網民。

Gigi昨日（16/5）接受無綫娛樂新聞台主持潘盈慧訪問時，披露邀請媽媽獻聲因由：「《念親恩》係表達對父母思念嘅歌，我就諗媽咪細個係點氹我瞓覺嘅呢？佢係唱另外一首童謠，普通話嚟嘅。媽咪話，我一聽到呢首歌就即刻會瞓著。（你親自邀請媽咪幫手唱？）係，媽咪都為咗我去唱，所以非常之開心。」Gigi透露向團隊提議相關想法後，惜君即提議炎母唱《月光光》。Gigi邊憶述往事，邊Casual地哼了數句小時候的「陪瞓」童謠，該首童謠名為《睡吧，睡吧，我親愛的寶貝》。

Gigi接受無綫娛樂新聞台主持潘盈慧訪問。

Gigi錄畢《念親恩》後，才啟程返家探望家人。

Gigi續指炎母錄完音後，工作人員原本為保神秘不讓Gigi「先聽為快」，幸好最終改變主意，Gigi笑謂：「如果唔係會喺現場喊出嚟！」Gigi透露還未正式演出前，已因「媽媽」兩度灑淚，原來Gigi錄影《念親恩》前，還未動身返家探望家人，帶著相隔兩年多的思念聆聽母親的聲音，難怪Gigi會如此感性：「第一次喺台上綵排時，淨係播媽咪把聲出嚟，全場好靜，我啲眼淚已經忍唔住打轉。另一次係有老師教我喺台上應該做咩動作，佢叫我諗吓媽咪嘅臉龐，諗吓媽咪喺我左手上方出現，然後伸手去觸摸媽咪塊面，之後我就喊！」Gigi又指父母有安坐家中欣賞她的演出，還錄影了給她看，而她最希望的，是父母收到這份禮物後會感到開心。

Gigi又指今次參加節目其實沒有太大信心，並以火星金句自勉：「人總係要有一點勇，要有少少自信，但又唔好太多，咁樣先可以繼續落去。」Gigi又謂很幸運得到很多前輩及幕後工作人員照顧及痛錫，尤其因為她是千嬅隊一份子，故隊中前輩對她照顧有加，除了在她生日期間送上窩心小禮物外，惜君老師一個貼心舉動更令Gigi大為感動：「有一日我同惜君排練《念親恩》，佢聽到有人講話用水壼飲水會整花唇膏，但惜君老師個水壼有啜嘴唔會整花，然後有一日惜君老師就送咗個水壼畀我。」Gigi又透露《聲夢傳奇》「奶爸」李克勤亦有為其打氣：「有日終於有時間見到對方，佢係咁安慰我同叫我放鬆。」