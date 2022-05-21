林家謙搞新碟簽名會　與數百歌迷傾心事：好似變咗林醫師幫人睇診

林家謙最近與灣仔一間咖啡店合作，除了以新歌《doodoodoo》為主題佈置外，今日（21/5）也在店內舉行專輯《SEVEN》簽名會，與數百位歌迷作深度交流。他指簽名會本來計劃在二、三月舉行，但為歌迷安全著想而決定延期，剛好能趁機宣傳新歌。

林家謙現身灣仔一間咖啡店舉行《SEVEN》專輯簽名會。（劉傳謙攝）

今次是家謙第一次舉行專輯簽名會，雖然沒有現場演繹歌曲，但他坦言享受與歌迷詳談的過程：「今次活動其實係半私人形式邀請，大家要上網寫鍾意某一首歌嘅原因先有機會入場。好多人都寫得好出色，好有心，都花咗好多時間揀。我覺得佢哋係真樂迷嚟，所以有好多偈傾到，會表達番對我歌曲嘅感受，甚至分享自己嘅情緒、感覺，好似變咗『林醫師』幫人睇診咁。」問到會否開演唱會滿足樂迷，家謙坦言有機會以演唱方式與樂迷交流，至於今年會否有計劃，他笑言：「幫緊你哋。（有冇入紙？）唔知呀，你哋問下對面海紅磡嗰邊啦。」

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最近推出的新歌《doodoodoo》與台灣音樂才子盧廣仲合作，家謙坦言過去在音樂上甚少交流，沒想到今次合作在網友撮合下成事：「呢位網友半年前Cap到，佢喺台灣電台節目推薦我嘅歌，然後Send咗畀我睇，我都有多謝番佢。嗰段時間我開始想收其他音樂人寫嘅歌，佢寫嘅歌咁正，不如試下搵佢啦，冇諗到佢會一口應承。」家謙期待疫情放緩通關後能與對方交流，不過合唱方面則持觀望態度，未敢給予對方壓力。至於MV上出現首張專輯《MAJOR IN MINOR》黑膠碟，家謙坦言目前在籌備階段：「之前收集過其他人意見，問佢哋出黑膠會唔會聽、本身有冇黑膠碟，收到嘅數據都幾驚人。佢哋會買，但係唔知佢哋買嚟係咩用途，不過我都會考慮出。」