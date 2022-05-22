陳蕾ToNick演唱會｜恆仔因父親患病哽咽　歌迷嗌「恆爸加油」打氣

在西九文化區竹翠公園舉行的戶外音樂會《Harbour the Sonic》昨晚（21/5）完成首回演出，由陳蕾和樂隊ToNick聯手獻聲。演唱會在8時10分開始，兩個單位一開場已經同時現身，先後以《娛樂人生》和《好想拯救地球》揭開今晚序幕。觀眾未開始已經紛紛站起來，又跟着音樂節奏拍掌，氣氛相當熱鬧。

陳蕾與ToNick聯手的戶外演唱會昨晚圓滿結束。（葉志明攝）

接著先由ToNick留在台上，接連唱起《一進不退》、《鬼滅之日》、《Let's Goal》和《發你個夢》，期間主音恆仔更不時走到伸展台上與觀眾近距離接觸，令在附近的觀眾相當投入。隨後輪到陳蕾上台，在《Run Away》、《出走》、《熒光》後，也帶來新歌《世界與你無關》。正當恆仔回到台上準備介紹下一首歌時，陳蕾突然分享恆仔傳授的氣炸鍋煮蛋食譜，與歌迷分享冷知識，隨後在恆仔自彈自唱《你快樂嗎？》後，陳蕾就在恆仔伴奏下唱起《撐》。

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及後陳蕾重新回到台上，先後帶來《娑婆》、《慌》、《旁觀有罪》、《沙門》和《妖治時代》，投入的表現引來觀眾不停歡呼叫好。而ToNick除了《再見止痛藥》、《Go 4or It》、《一口氣》和新歌《玩物喪偶》外，鼓手晨曦更化身Rapper MC SH，首度現場演繹《啱呀》，為歌迷帶來驚喜。不過恆仔在《離散序》眼泛淚光，原來是爸爸因身體不適，今晚未能親身撐場，而自己則因準備演出而沒有時間見爸爸。歌迷在他帶領下高呼「恆爸加油」，恆仔感動得當場跪下感謝觀眾。在他們合唱《時間的初衷》、《相信一切是最好的安排》、《屈機》和《T.O.N.I.C.K》，最後在歌迷高呼安歌下，他們合唱《長相廝守》，正式為演唱會劃下句號。即使演出完結，歌迷也不停高呼安歌，未肯離開。

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騷後兩個單位一同在後台接受訪問，問到今次只開一場，晨曦直言未夠喉：「我哋兩個單位先一齊玩得兩個幾鐘頭，平時我哋各自都玩咗兩個幾鐘。下個目標係（參與）音樂節。」陳蕾直言今次演出與過去室內演出有很大分別：「我鍾意戶外騷，感覺好似喺戶外會玩得放啲，好似冇咁多顧慮。有時喺室內會比較多燈光、機關，有一啲範圍上嘅限制。同埋今次第一次有T型舞台，可以更近距離接觸戶外嘅觀眾。」至於互動環節，五人都稱之前沒有綵排過，全部都是即興發揮。

陳蕾認為自己更享受在戶外演出。（葉志明攝）

談到恆仔在台上有感觸的一幕，他稱最近一直忙於籌備演唱會，因此特意用一點時間給父親打氣，希望爸爸感受到觀眾傳來的力量，努力地健康生活。不過問及病情，恆仔則未肯透露，只稱：「冇事嘅，多謝大家關心。」