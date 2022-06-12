專訪｜陳凱詠與P1X3L談戀愛經　抗拒男方追求太進取：會好尷尬

上年加入樂壇的男團P1X3L最近推出今年第一首單曲《This Is How We Roll》，以輕鬆一面演繹年輕人追求心儀對象時展示初生之犢不畏虎的精神。至於師姐陳凱詠（Jace）除了在歌曲與P1X3L首度合作外，也有另一首新歌《Long D》面世，以放鬆的旋律道出遠距離戀愛（Long D）也可以依舊甜蜜。四人來到火鍋店，當然要邊吃邊喝，藉著新歌來談各自的愛情經歷。

撰文：劉傳謙

攝影：葉志明

剪接：林通賢

場地：街頭火鍋



難得來到星級火鍋店《街頭火鍋》，不如就讓Jace和P1X3L邊吃邊講。（葉志明攝）

P1X3L與Jace合作願望提早實現

雖則今次P1X3L與Jace合作只是公司安排，但George坦言本來已經有與師姐合作的想法：「呢樣嘢係我哋三個有共識嘅，傾過之後第一次出合唱歌想同師姐合作，但係冇諗過係今年咁快，我覺得係驚喜嘅。」Phoebus（吳啟洋）坦言作為新人，自己未敢提出與其他歌手合作的想法，但事前也期待與Jace合作：「呢首歌同上兩首歌一樣，都係比較chill，而師姐出過《天生二品》等等嘅歌，都係偏chill嘅。我哋就諗，如果加埋佢入嚟，成首歌一定會更加正。」

P1X3L對第三首歌已經能與Jace合作感到喜出望外，希望日後再有機會合作，甚至邀請師姐擔任演唱會嘉賓。（資料圖片）

Jace唔覺今年初勤力：多咗時間畀自己沉澱

至於Jace除了為P1X3L新歌獻聲，更推出個人單曲，短時間內已經在兩首新作上聽到她的聲音，但她坦言過往的工作量及壓力較今年初大：「始終年頭因為疫情關係，其實行程上係鬆動啲嘅，多咗時間畀自己沉澱、休息，壓力都舒緩咗。最忙、最大壓力可能係上年嘅後半年，同時要籌備碟、演唱會，工作量比較多之下真係好容易會有好大壓力，覺得自己未準備好去開騷。但係既然啲騷都過咗，今年嘅狀態暫時都好輕鬆。」

2021下半年Jace不但要籌備大碟，更要同時應付兩個個人音樂會，加上各種不同現場演出，令Jace的壓力不少。（周倪瑩攝）

George為女朋友捱麵包

P1X3L新歌談追求戀愛的心態，而Phoebus和George都有戀愛經驗。問到二人追女生的經驗，George先笑說：「其實我對個個女仔都好用心。」原來他試過在中學時為買禮物給女伴，不惜用千方百計儲下在兼職工作賺到的錢：「佢係打籃球嘅，我見佢對籃球鞋著咗幾年，爛晒咁滯，但係都唔捨得換，於是我用嗰一個月嘅糧買咗對鞋送畀佢，而嗰一個月我只係食麵包。」

George為送禮物給女朋友，決定捱麵包儲錢。（葉志明攝）

Phoebus想學時間管理

此時Jace問起Phoebus有否為女伴捱過麵包，他笑言：「捱麵包可能只係為自己啦。」他坦言過去在感情路上一直跌跌碰碰，最大原因是時間管理不當，所指的當然並非一次過追求不同女生，而是沒有騰出足夠時間與女友相處：「我讀大學嘅時候好鍾意打手球，嗰陣又好鍾意跳舞，同時間又要讀書，基本上已經用咗我好多時間。所以啲時間冇乜放喺女仔身上，唔夠留意佢哋嘅心思。」

當Phoebus一談起「時間管理」，Geroge和Jace都誤以為他要設法與多於一個女生相處。（葉志明攝）

Marco自揭表白被拒悲慘經歷

3位P1X3L成員中，唯獨Marco（葉振弘）沒有談過戀愛，但並不代表他未曾向心儀女生表達愛意。他坦言過去大多數時間都是暗戀，期間也試過送禮物給心儀女生：「我知道嗰個女仔鍾意是牛奶糖，於是我偷偷地將糖放入佢櫃桶。佢唔知送糖嘅係我嚟，只係覺得好好食。嗰陣我已經好開心。」不過當決定主動出擊後，卻令他留下陰影：「呢個係一個好淒慘嘅經歷，淒慘到我已經唔想再提起。我試過當面同個女仔表白，但係轉個頭佢將我份禮物送咗畀個老師，而呢位老師最後將呢份禮物派咗畀全班食。即係佢有問我食唔食嘅，但係我話唔食，然後佢就擺咗喺課室，畀全班食。（George：咁全班咪笑你？）有一部份人知咩事，有一部份人唔知。（有陰影？）會諗起自己呢段經歷，覺得自己真係唔知點追女仔。」

想不到Marco一次主動出擊，會令他在追求戀愛上有陰影。（葉志明攝）

Jace：做咗朋友先會容易啲諗之後嗰步

眼見Marco露出一個討教的樣子，身為師姐的Jace也分享自己收到男生追求時的感受。在Jace的角度，似乎男生過於主動會帶來反效果，她直言：「我唔鍾意佢哋太chur、太刻意，會好尷尬。我覺得做咗朋友，啱傾咗先講，咁似乎會容易啲。可能我過往嘅經歷都係同佢哋做咗朋友先，會容易啲諗之後嗰步，如果係太突然嘅我會好驚，會避開。（通常要相處幾耐？）呢啲因人而異啦。（笑）」她解釋當意識到對方明顯地有追求自己的意欲，通常都會刻意保持距離，而先從朋友做起也不代表要friend zone對方。

Jace回顧過去戀愛經歷，都是從朋友關係開始發展。（葉志明攝）

Jace未因新歌而對Long D改觀

說回Jace的新歌，雖則歌曲道出戀人相隔異地都能依舊甜蜜，但Jace原來是不能接受Long D：「至少對我嚟講，我覺得係唔可行嘅，因為我覺得太難維繫啦。我係一個需要見面嘅人，唔鍾意靠電話聯絡，唔需要成日都知對方喺邊，只係隔幾日可以見到你一次，我已經覺得好安心。或者當嗌交嘅時候，其實已經唔係好想知佢嘅嘢啦，但係見到面嘅感覺係會好啲嘅。但係對我嚟講唔可行，可能對好多人嚟講都可行，所以先會有呢首歌嘅出現。」新歌的甜蜜氛圍，會否令Jace對Long D改觀？她直言不可能，唯獨當遇到一個真心相愛的對象，才會迫使自己踏出愛情上的安舒圈，勇於嘗試一段Long D戀愛。

即使有《Long D》這首歌的出現，Jace也堅持一對情侶分隔兩地後很難維繫感情。（資料圖片）

Marco認Sica符合擇偶條件

記得ViuTV節目《晚吹—有酒今晚吹》其中一集邀請曾參加《全民造星IV》的何洛瑤（Sica），說到自己的少女心事，她竟然借醉大膽表白，令全場起哄。Marco在工作上認識Sica，問到對方是否符合自己的擇偶條件時，他直認：「係接近嘅，因為我覺得善良係最緊要嘅。而佢係一個幾善良嘅人，同埋好有禮貌。」在旁的Jace不相信Marco的標準只有善良和有禮貌，而George則為好兄弟護航，要做到Marco眼中的善良並不簡單。Marco再解釋：「我覺得稍微自私少少嘅人都唔會係咁善良。（Jace：你對善良嘅標準好高？）係嘅，因為如果佢係善良，就代表佢唔係一個自私嘅人。」Jace聽完後也忍不住追問，二人是否有發展空間？Marco害羞地回答：「大家嘅認識都係喺節目上，私底下只係啱啱識，唔係好熟。我覺得大家認識多啲對方，做咗好好嘅朋友先。」

一談起Marco是否有機會與Sica發展，Phoebus、Jace和George都變得非常興奮。（葉志明攝）

唔敢解讀Gin Lee離巢：做自己就可以

最後談起近日環球宣布兩大女歌手Gin Lee（李幸倪）和陳慧嫻即將約滿離巢，問到是否意味自己會在公司得到更多機遇，甚至問鼎一姐寶座，Jace坦言：「機遇呢啲嘢係你唔會估到，實在好難透過一啲變動同條件評論自己。我實在諗唔到咁遠嘅嘢，淨係諗自己都諗唔停，所以我冇特別分析過同量度過，咁樣係代表多啲機會定少啲機會。從來一間公司入面每個歌手都係獨特嘅，我做自己就可以，真係咁覺得嘅。（覺得好突然？）都驚訝嘅，但係合約上嘅嘢我唔會理解得到太多，而前輩們嘅去向我都好難得知。希望之後可以見多啲佢哋，farewell下。」