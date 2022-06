專訪｜陳凱詠與P1X3L談戀愛經　抗拒男方追求太進取：會好尷尬

上年加入樂壇的男團P1X3L最近推出今年第一首單曲《This Is How We Roll》,以輕鬆一面演繹年輕人追求心儀對象時展示初生之犢不畏虎的精神。至於師姐陳凱詠(Jace)除了在歌曲與P1X3L首度合作外,也有另一首新歌《Long D》面世,以放鬆的旋律道出遠距離戀愛(Long D)也可以依舊甜蜜。四人來到火鍋店,當然要邊吃邊喝,藉著新歌來談各自的愛情經歷。

撰文:劉傳謙

攝影:葉志明

剪接:林通賢

場地:街頭火鍋



難得來到星級火鍋店《街頭火鍋》,不如就讓Jace和P1X3L邊吃邊講。(葉志明攝)

P1X3L與Jace合作願望提早實現

雖則今次P1X3L與Jace合作只是公司安排,但George坦言本來已經有與師姐合作的想法:「呢樣嘢係我哋三個有共識嘅,傾過之後第一次出合唱歌想同師姐合作,但係冇諗過係今年咁快,我覺得係驚喜嘅。」Phoebus(吳啟洋)坦言作為新人,自己未敢提出與其他歌手合作的想法,但事前也期待與Jace合作:「呢首歌同上兩首歌一樣,都係比較chill,而師姐出過《天生二品》等等嘅歌,都係偏chill嘅。我哋就諗,如果加埋佢入嚟,成首歌一定會更加正。」

P1X3L對第三首歌已經能與Jace合作感到喜出望外,希望日後再有機會合作,甚至邀請師姐擔任演唱會嘉賓。(資料圖片)

Jace唔覺今年初勤力:多咗時間畀自己沉澱

至於Jace除了為P1X3L新歌獻聲,更推出個人單曲,短時間內已經在兩首新作上聽到她的聲音,但她坦言過往的工作量及壓力較今年初大:「始終年頭因為疫情關係,其實行程上係鬆動啲嘅,多咗時間畀自己沉澱、休息,壓力都舒緩咗。最忙、最大壓力可能係上年嘅後半年,同時要籌備碟、演唱會,工作量比較多之下真係好容易會有好大壓力,覺得自己未準備好去開騷。但係既然啲騷都過咗,今年嘅狀態暫時都好輕鬆。」

2021下半年Jace不但要籌備大碟,更要同時應付兩個個人音樂會,加上各種不同現場演出,令Jace的壓力不少。(周倪瑩攝)

George為女朋友捱麵包

P1X3L新歌談追求戀愛的心態,而Phoebus和George都有戀愛經驗。問到二人追女生的經驗,George先笑說:「其實我對個個女仔都好用心。」原來他試過在中學時為買禮物給女伴,不惜用千方百計儲下在兼職工作賺到的錢:「佢係打籃球嘅,我見佢對籃球鞋著咗幾年,爛晒咁滯,但係都唔捨得換,於是我用嗰一個月嘅糧買咗對鞋送畀佢,而嗰一個月我只係食麵包。」

George為送禮物給女朋友,決定捱麵包儲錢。(葉志明攝)

Phoebus想學時間管理

此時Jace問起Phoebus有否為女伴捱過麵包,他笑言:「捱麵包可能只係為自己啦。」他坦言過去在感情路上一直跌跌碰碰,最大原因是時間管理不當,所指的當然並非一次過追求不同女生,而是沒有騰出足夠時間與女友相處:「我讀大學嘅時候好鍾意打手球,嗰陣又好鍾意跳舞,同時間又要讀書,基本上已經用咗我好多時間。所以啲時間冇乜放喺女仔身上,唔夠留意佢哋嘅心思。」

當Phoebus一談起「時間管理」,Geroge和Jace都誤以為他要設法與多於一個女生相處。(葉志明攝)

Marco自揭表白被拒悲慘經歷

3位P1X3L成員中,唯獨Marco(葉振弘)沒有談過戀愛,但並不代表他未曾向心儀女生表達愛意。他坦言過去大多數時間都是暗戀,期間也試過送禮物給心儀女生:「我知道嗰個女仔鍾意是牛奶糖,於是我偷偷地將糖放入佢櫃桶。佢唔知送糖嘅係我嚟,只係覺得好好食。嗰陣我已經好開心。」不過當決定主動出擊後,卻令他留下陰影:「呢個係一個好淒慘嘅經歷,淒慘到我已經唔想再提起。我試過當面同個女仔表白,但係轉個頭佢將我份禮物送咗畀個老師,而呢位老師最後將呢份禮物派咗畀全班食。即係佢有問我食唔食嘅,但係我話唔食,然後佢就擺咗喺課室,畀全班食。(George:咁全班咪笑你?)有一部份人知咩事,有一部份人唔知。(有陰影?)會諗起自己呢段經歷,覺得自己真係唔知點追女仔。」

想不到Marco一次主動出擊,會令他在追求戀愛上有陰影。(葉志明攝)

Jace:做咗朋友先會容易啲諗之後嗰步

眼見Marco露出一個討教的樣子,身為師姐的Jace也分享自己收到男生追求時的感受。在Jace的角度,似乎男生過於主動會帶來反效果,她直言:「我唔鍾意佢哋太chur、太刻意,會好尷尬。我覺得做咗朋友,啱傾咗先講,咁似乎會容易啲。可能我過往嘅經歷都係同佢哋做咗朋友先,會容易啲諗之後嗰步,如果係太突然嘅我會好驚,會避開。(通常要相處幾耐?)呢啲因人而異啦。(笑)」她解釋當意識到對方明顯地有追求自己的意欲,通常都會刻意保持距離,而先從朋友做起也不代表要friend zone對方。

Jace回顧過去戀愛經歷,都是從朋友關係開始發展。(葉志明攝)

Jace未因新歌而對Long D改觀

說回Jace的新歌,雖則歌曲道出戀人相隔異地都能依舊甜蜜,但Jace原來是不能接受Long D:「至少對我嚟講,我覺得係唔可行嘅,因為我覺得太難維繫啦。我係一個需要見面嘅人,唔鍾意靠電話聯絡,唔需要成日都知對方喺邊,只係隔幾日可以見到你一次,我已經覺得好安心。或者當嗌交嘅時候,其實已經唔係好想知佢嘅嘢啦,但係見到面嘅感覺係會好啲嘅。但係對我嚟講唔可行,可能對好多人嚟講都可行,所以先會有呢首歌嘅出現。」新歌的甜蜜氛圍,會否令Jace對Long D改觀?她直言不可能,唯獨當遇到一個真心相愛的對象,才會迫使自己踏出愛情上的安舒圈,勇於嘗試一段Long D戀愛。

即使有《Long D》這首歌的出現,Jace也堅持一對情侶分隔兩地後很難維繫感情。(資料圖片)

Marco認Sica符合擇偶條件

記得ViuTV節目《晚吹—有酒今晚吹》其中一集邀請曾參加《全民造星IV》的何洛瑤(Sica),說到自己的少女心事,她竟然借醉大膽表白,令全場起哄。Marco在工作上認識Sica,問到對方是否符合自己的擇偶條件時,他直認:「係接近嘅,因為我覺得善良係最緊要嘅。而佢係一個幾善良嘅人,同埋好有禮貌。」在旁的Jace不相信Marco的標準只有善良和有禮貌,而George則為好兄弟護航,要做到Marco眼中的善良並不簡單。Marco再解釋:「我覺得稍微自私少少嘅人都唔會係咁善良。(Jace:你對善良嘅標準好高?)係嘅,因為如果佢係善良,就代表佢唔係一個自私嘅人。」Jace聽完後也忍不住追問,二人是否有發展空間?Marco害羞地回答:「大家嘅認識都係喺節目上,私底下只係啱啱識,唔係好熟。我覺得大家認識多啲對方,做咗好好嘅朋友先。」

一談起Marco是否有機會與Sica發展,Phoebus、Jace和George都變得非常興奮。(葉志明攝)

唔敢解讀Gin Lee離巢:做自己就可以

最後談起近日環球宣布兩大女歌手Gin Lee(李幸倪)和陳慧嫻即將約滿離巢,問到是否意味自己會在公司得到更多機遇,甚至問鼎一姐寶座,Jace坦言:「機遇呢啲嘢係你唔會估到,實在好難透過一啲變動同條件評論自己。我實在諗唔到咁遠嘅嘢,淨係諗自己都諗唔停,所以我冇特別分析過同量度過,咁樣係代表多啲機會定少啲機會。從來一間公司入面每個歌手都係獨特嘅,我做自己就可以,真係咁覺得嘅。(覺得好突然?)都驚訝嘅,但係合約上嘅嘢我唔會理解得到太多,而前輩們嘅去向我都好難得知。希望之後可以見多啲佢哋,farewell下。」