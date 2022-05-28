Gin Lee離開環球　AGA唔諗坐正做一姐：每一年嘅心態都係歸零

AGA（江海迦）今晚（28/5）現身將軍澳電視城，參與《萬眾同心公益金》直播。說起新歌《Tomorrow》MV以動畫呈現，她稱本來希望可以在演唱會現場拍攝MV，希望歌迷能夠參與，目前則以空無一人的市區表達自己心態。最近歌手陸陸續續舉行演唱會，AGA也希望自己的紅館個唱能盡快舉行，目前則繼續籌備新專輯：「自己對嚟緊嘅專輯都有好多諗法同計劃，當中有好多全新嘅諗法都好想呈現到，更加希望可以快啲喺紅館同大家見面。」

AGA現身參與《萬眾同心公益金》。（葉志明攝）

早前環球唱片透過聲明，指公司與AGA的合作協議已有進一步計劃。AGA在受訪時透露，過去一直在洽談合約上有進展：「大家都係一個進度良好嘅關係，大家都有一啲未來嘅發展大計傾緊。」至於Gin Lee（李幸倪）和陳慧嫻決定離巢，是否代表她有望成為「環球一姐」，AGA稱：「唔想講係差唔多，但係每一年自己嘅心態都係歸零。我覺得對於自己嘅創作好重要，希望每一年將新嘅感受，新嘅AGA音樂帶到出嚟樂壇。呢樣嘢反而係最重要，所以無論攞咗咩獎，有咩名銜都好，最重要都係做好音樂，畀音樂帶領我嘅帶領每一條路。（會約出嚟歡送？）會呀，希望可以。」

AGA憶起過去一直得到陳慧嫻支持和鼓勵。（葉志明攝）

今晚AGA在節目中要演繹陳慧嫻的經典作品，問到今晚在台上唱她的作品會否有特別感受，她坦言最初並不知道這個安排，最後得悉有機會演繹前輩作品，她感到非常高興：「慧嫻姐姐係一個好鼓勵我嘅人，畀咗我好多支持同信心。」