何晉樂羨慕炎明熹與李克勤兩師徒行山：成班人約咗李生食飯好耐

《聲夢傳奇》畢業生何晉樂（Rock）昨晚（28/5）現身將軍澳電視城，在《萬眾同心公益金》中首度演繹最近推出的首支單曲《無證騎士》。他直言感到非常緊張：「我冇諗過第一次唱自己首歌嘅Live係咁大壓力，原來都真係有啲難唱。但係整體嘅感覺都係好開心，因為終於有一首屬於自己嘅歌，之前都係唱人哋嘅歌，呢個感覺好奇妙。」

Rock的出道作近日面世，他在《萬眾同心公益金》首度演繹新歌。（葉志明攝）

目前為止，《聲夢》今年已經先後有四人加入樂壇，將一同角逐本年度的新人獎。遇到昔日戰友一同爭奪獎項，Rock反而感到幸運：「成件事好似開心啲，唔會好似得我一個孤身作戰，可以一齊有共同目的做呢樣嘢。我唔會有一種競爭嘅感覺，係自己可以控制嘅範圍努力做，如果係類似新人獎呢啲控制唔到嘅嘢，咁就順其自然。」

今年要與Yumi、Windy和Archie一同角逐新人獎，Rock反而感到幸運。（葉志明攝）

Rock最近也有留意同屆戰友炎明熹（Gigi）在《聲生不息》的演出，從來都不會擔心她的表現。他最羨慕Gigi能與「奶爸」李克勤一起行山：「覺得佢好幸福，可以同李生行山，因為我哋成班人約咗李生食飯好耐，但係因為疫情一直延後。我係有啲掛住Gigi，因為最近Hugo（黃奕斌）返咗嚟，都仲有機會見到佢，所以呢一刻好掛住佢。」

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