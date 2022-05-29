聲生不息｜張智霖以特邀隊員驚喜加盟　與21歲王源對唱獲讚超凍齡

TVB與芒果TV聯手打造的音樂綜藝節目《聲生不息》逢周日中午在芒果TV播映，而香港觀眾就可以在同日晚上8點半翡翠台收看。來到第六集，主題為「港樂與我的『城市人生』上半場」，克勤及千嬅隊將自行組成一男一女組合進行PK對唱。

克勤及千嬅隊將自行組成一男一女組合進行PK對唱。（節目畫面）

一眾歌手經過糾你爭我奪的選隊友環節後，演出陣容及自選合作演唱歌曲如下：林曉峰、劉惜君《現代愛情故事》、炎明熹、魔動閃霸《我鍾意》、毛不易、單依純《分分鐘需要你》、林子祥、葉蒨文《敢愛敢恨》、馬賽克樂隊、安崎《Cha Cha Cha》、李克勤、周筆暢《紅綠燈》、李健、楊千嬅《風起似水流年》（《風再起時》＋《似水流年》）、李玟、曾比特《Monica》。八組合作歌手將因應現場投票結果逐輪分勝負、爭奪該輪期待值，獲得最多期待值的隊伍獲勝之餘，還能同時獲取特邀嘉賓的期待值。

張智霖（Chilam）及男團TFBOYS成員王源加入成為特邀隊員。（節目畫面）

Chilam與王源二人打頭陣獻唱《衝上雲霄》主題曲《歲月如歌》。

日前有指張智霖（Chilam）及男團TFBOYS成員王源將會加入成為特邀隊員，兩人終於在節目亮相，Chilam加入克勤隊，而王源就為千嬅隊效力。二人打頭陣獻唱無綫經典劇集《衝上雲霄》主題曲《歲月如歌》，現場亦展示了飛機的背景，Chilam化身「Cool魔」大玩情懷。現年50歲的Chilam，與21歲的王源站在一起未有半點顯老，且連聲線也是「凍齡」，既磁性亦充滿感情。王源則因廣東話發音標準備受讚賞，二人演出為節目展開了完美序幕。

Chilam真係Keep得好好！

王源則廣東話發音標準！

為了增加變數及刺激感，節目團隊特別增設「翻倍卡」供每隊在最有信心的回合使用，結果克勤用在阿Lam身上，千嬅則將重任交予曾比特（Mike）。難得與老友聚首，林曉峰特意選了Chilam經典歌曲《現代愛情故事》與劉惜君合唱，並笑指二人才是「原唱」，「氣得」Chilam O晒嘴兼大叫：「大膽」，及後劉惜君笑著更正：「我們只是《聲生不息》的原唱」，Chilam才回復「滿意」，相當搞笑。