聲生不息｜炎明熹被魔動閃霸封「殺手」　火星人上身即場大放笑彈

無綫（TVB）與內地芒果TV聯手製作的音樂節目《聲生不息》，第6集在今日（29/5）中午12時已經率先於芒果TV上架，香港觀眾則可在晚上8時半於翡翠台收看香港版。進入第三輪競演，主題為港樂與我的「城市人生」，炎明熹（Gigi）今次與魔動閃霸合作，重新演繹梁詠琪的《我鍾意》。



今次Gigi炎明熹同魔動閃霸合唱「另一位Gigi」梁詠琪的《我鍾意》。（《聲生不息》微博圖片）

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過去Gigi與魔動閃霸已經交手兩次，全部都由Gigi勝出，因此當幕後人員問到魔動閃霸對Gigi的印象時，他們笑說：「這個就是『魔動殺手』Gigi。每一次遇到Gigi，沒有一次贏的。」這番話令Gigi嚇了一跳，想不到工作人員再追問她有沒有信心「三殺」對手，Gigi即說：「你是在搞事嗎？」這次魔動閃霸以雷鬼風（Reggae）改編歌曲，而向來予人感覺低調撲實的Gigi，今次以超吸睛鮮艷懷舊Look登場，在台上又唱又跳之餘，還做出大量古靈精怪表情及動作，並孖住魔動閃霸上演搞笑「情景劇」，成功炒熱氣氛。對於Gigi新造型，炎粉們普遍受落，並留言讚Gigi可塑性高：「百變小Gigi」、「好適合她的年紀」、「青春無敵」。

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Gigi演唱完畢後，主持人再談起「魔動殺手」稱號，她說：「其實我們只是遇到過兩次，只不過那兩次都剛好是，啊……」在旁的王祖藍補了一句「我贏了」，令三人都不禁笑了起來。未知是否太緊張，Gigi竟火星人上身，以無厘頭Tone指與魔動閃霸合作「非常開心」；後台的葉蒨文（莎莉）、千嬅、周筆暢等即被Gigi逗到笑不攏嘴，並大讚Gigi可愛，而嘉賓王源更笑說：「她是機械人嗎？」。最後Gigi再度擊敗魔動閃霸，為千嬅隊增添分數。