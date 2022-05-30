《造星III》CY磨刀兩年闖樂壇　MV與Jessica拍親密鏡頭緊張到手震

《全民造星III》的CY陳宗澤（原名：陳澤言）性格直率之餘，也自帶天然呆，有一種討人歡喜的 awkward 特質，參賽期間被外界形容為「神經刀」，導師及評判們對他偏愛有加。CY除性格引起大家注意外，憑著紮實的唱腔，加上越戰越勇的狀態，過關斬將，成為《造星III》十強之一。 之前CY以藝名陳澤言參賽，今年決定以真名陳宗澤再出道，希望以最真實的自己面向大家，並獲得「One Cool ChillGOOD」簽約成為旗下首位歌手，由公司安排非常有實力的音樂班底協助，讓大家重新認識 CY 和他的音樂。

《造星III》後經過兩年磨練，CY以真名陳宗澤加入樂壇。

CY 首支派台歌《神經刀》的幕後製作班底非常強勁：歌詞出自黃偉文（Wyman）手筆，並邀得近年備受注目的吳林峰作曲，而監製、編曲重任由王雙駿（Carl 叔叔）負責。CY 知道這個組合時既興奮又震撼：「我先要分享和吳林峰的相識，在《造星 III》20 強爭取進入10 強時，我選擇以《王妃》應戰，但花姐好擔心我在聲音上的發揮，她問我會否想學唱歌，於是介紹吳林峰給我認識。我記得第一次見到他的時候，已感受到他對音樂的熱誠，他的唱功、創作等等都令我覺得他真的好厲害，好想跟他好好學習。然後公司說會邀請Wyman為我填詞，我一直視 Wyman 為神一樣的人物，他所寫的詞『勁正』，知道他答應了出手相助填詞時，我整個情緒簡直難以形容，因為意想不到自己的歌曲會有他的詞，我真的感到好榮幸。至於Carl 叔叔我一直留意他監製的歌曲，而他編曲的作品亦很震撼我；所以知道自己第一首作品會有三位神一樣的人參與，我覺得整件事好夢幻。」

CY在MV中初嘗日本武士造型

說起自己第一首單曲《神經刀》，CY坦言在正式錄音時也是從未如此緊張過，感覺很難忘：「參加《造星 III》時，大家幫我起了『神經刀』這稱號，作為第一首作品以此為名，好似都幾可以代表到我。製作第一首作品的整個過程都令我感到好緊張，我記得錄音前一晚，完全陷入失眠，甚至緊張到吃不下。由我家前往監製 Carl叔叔的錄音室是有段距離的，坐車時我會想很多東⻄，我對歌曲已浮現了些畫面，我腦海中不停循環著很多問題，例如『到底去錄歌時要如何演繹才好呢?』『要怎樣把感情表達?』等等...... 正式到達錄音室時， Carl 叔叔感覺到我好緊張，所以他先和我聊天讓我慢慢放鬆，待正式錄音時，我的手手腳腳已經『硬晒』不知如何處理。整個錄音過程，他先嘗試了解我對《神經刀》 的理解，再去帶動我演繹的情緒，Carl 叔叔也在錄音時改了我不少壞習慣，給我錦囊用在技巧上、情感上發揮，是一段獲益良多的經歷。」

CY憶起自己第一次為新歌錄音時表現得像位緊張大師。

《神經刀》MV 的製作團隊當然也毫不馬虎，由提名香港電影金像獎最佳美術指導張蚊，夥拍第六屆首部劇情電影計劃《電競女孩》導演 Veronica Bassetto 聯合導演。嶄新導演組合不止強調故事、人物創作，亦特別會為 MV 設計專屬的影像風格、美術及服裝。MV 取景於快將清拆的深水埗棚仔布市場。由「試當真」Jessica（陳苡臻）飾演的一位女武士，闖進男生諸多防衛的孤寂心房，發現在紊亂布堆中滿身傷痕的 CY，二人走上一段浪漫而殘酷的愛戀循環。兩位於充滿美感的布繩陣中演繹愛情中的傷痛、纏綿、角力、放下等情緒，對演戲新手的 CY 絕對是一大挑戰。

於 MV內 CY初嘗日本武士造型，對他而言最難忘竟是與一把武士刀的互動：「整個拍攝中，我最難忘的是拿起武士刀任意揮舞，如果平時這樣做，大家會以為我是瘋子！（笑）所以多得歌詞內容讓我可以這樣做。當我要投入傷感的情緒並拿起舞武士刀揮舞的那一刻，我覺得好『爽』。而且那場面感覺是蠻淒美的。」拍攝 MV 時免不了跟 Jessica 有擁抱纏綿的場面，相信不少 Ca 姐的粉絲看到 MV 時會非常羨慕 CY，然而怕羞的他卻是另一種感受：「跟 Ca姐拍攝纏綿戲時，我雙手一直在震......就算在休息期間，我都不敢和她談話，但 Ca 姐好友善，拍攝親密鏡頭時會叫我放心不用緊張，令我即使手震都可以投入到角色裡。」

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相信每位歌手第一次推出個人作品後，都會萬分期待聽到樂迷對作品的反應，緊張大師 CY 亦不例外:「我好期待大家聽完《神經刀》後的反應及意見，自己都有想過，當大家聽完這首歌後，會否勾起他們一些故事或感受？這對我是最重要及會想見到的事，亦希望大家可以和我分享自己的故事與感受。」