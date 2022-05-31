譚詠麟推出全新專輯《傾 ∙ 聽》　以廣東話重新演繹8首經典金曲

華語樂壇殿堂級歌手「譚校長」譚詠麟，出道超過40年，依然對音樂充滿熱誠，一直堅持將好音樂分享給樂迷，用歌曲去傾訴及聆聽。校長雖然擁有金曲過千，然而他亦十分留意大家喜歡的音樂，亦收藏了他自己的音樂口味歌單，想若自己演繹這些別人金曲時，又會如何演繹，效果如果？

校長出道超過40年，依然對音樂充滿熱誠。

當年校長的《小風波》、《酒紅色的心》、《愛在深秋》、《孩兒》等經典金曲也是重新演繹而產生的，校長和製作團隊用心再次填上廣東歌詞及從新編曲，到今時今日仍深深印在歌迷腦海中。今次校長親自挑選8首流行歌曲重新演繹，包括：《莫名的淚》（原曲：汪峰《當我想你的時候》）、《等你不等你》（原曲：克麗絲叮《一百萬個可能》)、《畢竟深愛過》（原曲：六哲《畢竟深愛過》）、《揮之不去》（原曲：江蕙《繁華攏是夢》）、《我無醉.我無碎》（原曲：江蕙《酒後的心聲》）、《蝶戀花》（原曲：周杰倫/費玉清《千里之外》）、《定風波》（原曲：譚詠麟《定風波》）及《水中傳奇》（原曲：李健《傳奇》/譚詠麟《水中花》）。

校長推出全新專輯《傾 ∙ 聽》。

譚詠麟的全新版本加添了他自己的編曲構思無論是原屬汪峰的《莫名的淚》、改編自紅遍國內的美籍歌手克麗絲叮作品的《等你不等你》，抑或重塑台語天后江蕙名曲的《揮之不去》，譚校長全新演唱下，既把原曲神髓再度昇華，也如回應著自身偏愛的音樂和口味，希望帶給歌迷另外不一樣的感覺。

今次校長將以廣東話重新演繹8首經典金曲。

其中《等你不等你》，原曲來自美國女歌手Christine Welch。自2011年她在YouTube翻唱多首國語歌而在華語地區走紅，更常被邀在內地綜藝節目演出，成為人氣歌手，而《一百萬個可能》便是Christine在2014年原創的國語歌曲。這首憂傷的情歌，MV至今已衝破1000萬點擊。譚詠麟十分喜歡這首動人的情歌，這次改編成粵語版，在氣氛營造上更加用心，表達出一份寒梅傲雪的堅持情感，唱出矢志不渝的情感，像呼應著校長的經典金曲《不見不散》。譚校長表示：「《等你不等你》錄音時，很容易進入這首歌的情緒，一看歌詞就有意境，我覺得這首歌有下雪畫面，所以MV都有呈現出來。有時歌詞不用太深奧，mood適合的話，更能令到樂迷有共鳴。《等你不等你》由簡寧寫詞、葉廣權監製，然後由我唱，我們由寶麗金年代開始合作，這次重組，當年的感覺一下子回來。」