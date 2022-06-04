馬天佑外婆上月離世　最記得婆孫檔演京劇：令我愛上表演嘅感覺

馬天佑（Mayao）近年轉戰Youtube，經常拍攝很多關於美容、扮靚、Shopping的短片，但最近連續兩個月沒有更新，原來是因為他的93歲外婆，國家一級演員李薔華，於5月時離開了他。外婆的離開事出突然，離開前數天還有跟Mayao以視像通話見面，所以Mayao一時間亦難以接受。

Mayao的外婆，國家一級演員李薔華上月突然離世，享年93歲。

Mayao︰「婆婆係我唯一所剩低嘅Grandparent，亦係Grandparents之中相處較多。婆婆喺藝術方面好叻，喺京劇方面輩份好高，喺2018年更被評為『非物質文化遺產代表性項目代表性傳承人』，媽媽同我講咗好多關於婆婆生前嘅故事，婆婆對京劇嘅愛亦感染到我媽媽，令我媽媽從小亦去學京劇。」

Mayao雖然沒有繼承母業，在京劇上發展，但他小時候原來亦有演京劇的經驗。Mayao︰「我曾經有一次跟外婆同台表演，就係喺新光戲院演出嘅劇《鎖麟囊》，嗰時欠一個小朋友演員，所以就搵咗我。印象好深刻，由籌備、化妝，到舞台上嘅感覺好震撼，亦因為咁，令我深深愛上喺舞台上表演嘅感覺。記得我當時乜都唔識，又唔知幾時到我講對白，所以係有位演員負責提醒我，一推我，我就要講台詞。」

Mayao最記得小時候與外婆在新光戲院演京劇。

在Mayao心目中，外婆給人感覺是很認真、很嚴肅，但其實她是一位好和藹可親、好有愛的人，而為了紀念外婆，Mayao除了特別製作一條短片去重溫外婆的精彩人生外，更將穿上京劇服的外婆造型紋在手臂上。外婆雖然離開，但她的精神永遠長存於Mayao心中。