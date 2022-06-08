專訪｜馮允謙預告個唱為觀眾跳舞：跳得好唔好睇，我唔擔保

2021年下半年，馮允謙（Jay）先與陳卓賢（Ian）聯手舉行《我是現場 音樂會 002》，隨後再與衛蘭（Janice）在《BACK TO THE NEW SKOOL》合作，兩次演唱會剛好都在九展Star Hall上演。來到今年7月2-5日，Jay將第三度站上Star Hall舞台，不過今次要舉辦的是自己第一個個人演唱會《Have a JAY Time 2022》。他坦言自己同時有幕前及幕後工作，在安排籌備個唱時間上有一定難度：「我自己都係半個幕後人，要幫好多人寫歌，可能我日頭係幕前人，夜晚返屋企係幕後人，呢兩個角色需要搵一個平衡。可能平時瞓少啲，早啲起身做運動，好好把握時間。」

除了近年在寰亞時期的作品，Jay也知道部份樂迷對自己過去效力英皇期間的歌曲都同樣熟悉，為帶給觀眾新鮮感，他也開始著手改編舊作，與此同時也開始鍛煉身體，希望保留足夠體力應付四面台，照顧坐在不同位置的觀眾。不過最令歌迷期待的，相信是Jay決定放膽加插跳舞環節。他主動分享：「有啲歌係會跳舞嘅，當然我自己跳舞唔係好叻啦，但係都想嘗試。我覺得做show都要有showmanship（吸引觀眾的技巧），都係要表演，所以都想郁下。」Jay並非擅長跳舞，相信觀眾過往的反應正是他決定跳出舒適圈的動力。

撰文：劉傳謙

攝影：陳順禎

化妝：Evelyn Ho

髮型：JamieLeeHair

造型：Matthew Chan

服裝：Loewe

場地：海洋公園萬豪酒店



Jay Fung即將在7月再度踏上Star Hall舞台，不過今次是舉辦自己首個個人演唱會。（陳順禎攝）

觀眾成Jay嘗試跳舞最大動力

「會跳舞！但係跳得好唔好睇，我唔擔保。」看似對跳舞帶點恐懼，其實Jay在上年底的兩次演唱會中也蠢蠢欲動，尤其10月與Janice合作的演唱會中，他在《因愛之罪名》前設計一段經典Solo Dance向Michael Jackson致敬，令台下觀眾忍不住尖叫。他直言早在《我是現場》時已經想與Ian一起跳舞：「想㗎，但係嗰個show（準備）時間唔多，冇乜時間去練舞。所以同Janice嘅show係貪心啲嘅，想跳下，而導演想我跳Michael Jackson，最終有好多人好開心，唔知係咪好睇啦，但係聽到好多人尖叫，突然間就哈哈哈咁笑。最緊要係佢哋睇得開心。」

說起在演唱會跳舞，Jay記得上年10與Janice一起合作的演唱會，當時他挑戰一段舞蹈向Michael Jackson致敬。看到台下觀眾看得開心，Jay也下定決心為今次個唱排舞。（資料圖片）

四面台同時考驗體力、記憶力

首度挑戰四面台，Jay笑言考驗的不只體力，還有記性：「我記性好差，可能四面台唱歌要知道自己要喺邊個位，其實有好多嘢都要記。可能我哋踩台嘅時間都唔多，我諗一日都冇，好多嘢自己都要執生。同一時間都要花啲心機記歌詞，記好自己啲舞，呢啲都好緊要。」Jay早前在Chill Club頒獎禮中都有表演項目，率先體驗在Star Hall開四面台的感覺，但在他眼中，這次演出的參考價值有限。他解釋：「我上去嘅時候都只係望住一面，唔係周圍望。同T-Ma（馬敬恆）嘅部份，因為前面有鏡頭影住我，所以我係望住個鏡頭，唱完就離開；同MC（張天賦）合唱嘅時候基本上係對望，之後望下左邊，望下右邊，轉個頭原來首歌已經唱完要落台，所以都冇乜時間可以消化。所以自己個唱嘅四面台嘅感覺應該會好唔同。」在訪問後，Jay也擔任軒仔紅館個唱嘉賓，正好有了另一個體驗四面台的機會。

Jay確實有站上Star Hall四面台的經驗，不過他認為4月在Chill Club頒獎禮表演的感覺不能作準。（梁碧玲攝）

未因延期影響心情

Jay一直都說難以從過往作品中挑選自己最喜愛的作品，因為每一次創作新歌的目的是記錄當下感受，例如最近推出的新歌《Freakin’ Nightmare》誕生於第五波疫情期間，面臨市道再次變得冷清，一切推倒重來的無奈：「面對疫情真係好攰，依家已經進入第3年，好多嘢都未可以實行，呢首歌就係咁而寫咗。」Jay也是受年初疫情影響的歌手之一，記得在上年聖誕節時，他在簽唱會中宣布今年3月舉行個唱的好消息，結果好事多磨，個唱延期至下月舉行。他坦言最初收到消息時有點不開心，但問到會否覺得灰心，Jay即說：「我冇呢個資格，因為有好多人，特別係呢行嘅朋友，佢哋開show都係要延期，甚至係取消，其實有機會喺今年開show已經好感恩，係要好好把握嘅機會。當初的確有唔開心，但係唔緊要啦，依家有得開咪幾好。」

「面對疫情真係好攰。」這也是Jay寫下《Freakin' Nightmare》的原因。（陳順禎攝）

疫情下赴加國見女友假期告吹

除了演唱會，Jay也說疫情下自己失去一個喘息空間。在2021年，Jay除了兩度站上Star Hall和推出EP《Life / Line》，也先後為Ian、MC等歌手寫歌，甚至在朱艷強（即少爺占）《BOY BOY》中首度擔當監製角色，在工作以外也開始積極減肥，他自問上年沒有偷懶的空間，確實在今年初很想安排一段時間好好休息：「上年做咗咁多嘢，都係希望今年一月可以放個假，而呢個假係想去見另一半，但係疫情爆發後都冇呢個機會。嗰段時間確實係好唔開心，好攰，但係同時間都會想像，如果有一日可以飛的話做乜好呢？我諗咗好多開心嘅嘢。於是諗到，雖然呢一刻係唔開心，但係我有一個希望，所有嘢都會變好。」不論在副歌中的歌詞，還是整首歌帶來的陽光氣息，Jay在新歌中道出自己在疫情爆發後一直存在心上的希望。

既然無法飛往加拿大見女友，Jay也決定繼續不同方面的工作。（陳順禎攝）

正因失去飛往加拿大見女友的機會，Jay坦言在疫情期間沒有休息，繼續音樂上的工作：「我係一定要繼續做嘢，可能啲演出要延期，但係同一時間都要拍MV、做歌、幫人寫歌，而呢啲嘢都係需要時間。未必係要出街工作，咁就繼續喺屋企做。雖然唔係真係放假，但係起碼都可以喺屋企唞下。」疫情緩和前，Jay已經在數星期內完成今年3首派台歌的創作，他透露接下來的第3首歌正物色合適的填詞人完成歌詞，才會開始錄音工作。

幕前演出更放膽

談到今次在MV中演技大爆發的表現，Jay在故事中要一人分飾8個角色，擔當不同職業。他最享受扮演新聞主播，因為這一幕最能感受到自己在幕前工作上的進步：「呢個角色好唔似自己，我鍾意試啲自己未試過嘅嘢，正如我嘅音樂未必可以界定係咩風格，因為我會成日試一啲新嘅嘢。呢個新聞主播係有啲瘋狂，本身係好正常，但係佢慢慢俾呢個世界唔好嘅消息而變咗，其實做一個癲佬都幾好玩。（豁出去？）我係覺得自己放咗，無論係喺台上唱歌，定係喺鏡頭面前做戲。如果你問我上年可唔可以做到呢啲角色，我未必會做得咁好，依家就好似開咗竅，唔知算唔算係，但確實係做到自己想做嘅嘢。」

Jay坦言過去的自己未必能勝任新歌MV的拍攝。（資料圖片）

如冇入行未必揀做音樂人

Jay在MV中「身兼多職」，原來現實生活中也不停想著一個問題：假若此刻不是一位歌手，自己的職業是甚麼？Jay在入行前於電訊公司工作，他坦言：「如果唔係入咗呢行，我諗自己未必係做音樂啦，因為我係讀Marketing（市場學），可能都係做緊關於marketing嘅嘢，或者係跟爸爸做生意。」不過，Jay也願意在工餘時間發展音樂興趣：「（會Busking？）好難講呀，加拿大咁凍，零下30度，喺條街度Busking真係好難呀，哈哈。不過講真，我都會唱歌，我都試過喺一啲酒吧度唱歌嘅。我係會做呢樣嘢，因為呢個係我嘅興趣。」