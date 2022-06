專訪｜馮允謙預告個唱為觀眾跳舞：跳得好唔好睇，我唔擔保

2021年下半年,馮允謙(Jay)先與陳卓賢(Ian)聯手舉行《我是現場 音樂會 002》,隨後再與衛蘭(Janice)在《BACK TO THE NEW SKOOL》合作,兩次演唱會剛好都在九展Star Hall上演。來到今年7月2-5日,Jay將第三度站上Star Hall舞台,不過今次要舉辦的是自己第一個個人演唱會《Have a JAY Time 2022》。他坦言自己同時有幕前及幕後工作,在安排籌備個唱時間上有一定難度:「我自己都係半個幕後人,要幫好多人寫歌,可能我日頭係幕前人,夜晚返屋企係幕後人,呢兩個角色需要搵一個平衡。可能平時瞓少啲,早啲起身做運動,好好把握時間。」

除了近年在寰亞時期的作品,Jay也知道部份樂迷對自己過去效力英皇期間的歌曲都同樣熟悉,為帶給觀眾新鮮感,他也開始著手改編舊作,與此同時也開始鍛煉身體,希望保留足夠體力應付四面台,照顧坐在不同位置的觀眾。不過最令歌迷期待的,相信是Jay決定放膽加插跳舞環節。他主動分享:「有啲歌係會跳舞嘅,當然我自己跳舞唔係好叻啦,但係都想嘗試。我覺得做show都要有showmanship(吸引觀眾的技巧),都係要表演,所以都想郁下。」Jay並非擅長跳舞,相信觀眾過往的反應正是他決定跳出舒適圈的動力。

撰文:劉傳謙

攝影:陳順禎

化妝:Evelyn Ho

髮型:JamieLeeHair

造型:Matthew Chan

服裝:Loewe

場地:海洋公園萬豪酒店



Jay Fung即將在7月再度踏上Star Hall舞台,不過今次是舉辦自己首個個人演唱會。(陳順禎攝)

觀眾成Jay嘗試跳舞最大動力

「會跳舞!但係跳得好唔好睇,我唔擔保。」看似對跳舞帶點恐懼,其實Jay在上年底的兩次演唱會中也蠢蠢欲動,尤其10月與Janice合作的演唱會中,他在《因愛之罪名》前設計一段經典Solo Dance向Michael Jackson致敬,令台下觀眾忍不住尖叫。他直言早在《我是現場》時已經想與Ian一起跳舞:「想㗎,但係嗰個show(準備)時間唔多,冇乜時間去練舞。所以同Janice嘅show係貪心啲嘅,想跳下,而導演想我跳Michael Jackson,最終有好多人好開心,唔知係咪好睇啦,但係聽到好多人尖叫,突然間就哈哈哈咁笑。最緊要係佢哋睇得開心。」

說起在演唱會跳舞,Jay記得上年10與Janice一起合作的演唱會,當時他挑戰一段舞蹈向Michael Jackson致敬。看到台下觀眾看得開心,Jay也下定決心為今次個唱排舞。(資料圖片)

四面台同時考驗體力、記憶力

首度挑戰四面台,Jay笑言考驗的不只體力,還有記性:「我記性好差,可能四面台唱歌要知道自己要喺邊個位,其實有好多嘢都要記。可能我哋踩台嘅時間都唔多,我諗一日都冇,好多嘢自己都要執生。同一時間都要花啲心機記歌詞,記好自己啲舞,呢啲都好緊要。」Jay早前在Chill Club頒獎禮中都有表演項目,率先體驗在Star Hall開四面台的感覺,但在他眼中,這次演出的參考價值有限。他解釋:「我上去嘅時候都只係望住一面,唔係周圍望。同T-Ma(馬敬恆)嘅部份,因為前面有鏡頭影住我,所以我係望住個鏡頭,唱完就離開;同MC(張天賦)合唱嘅時候基本上係對望,之後望下左邊,望下右邊,轉個頭原來首歌已經唱完要落台,所以都冇乜時間可以消化。所以自己個唱嘅四面台嘅感覺應該會好唔同。」在訪問後,Jay也擔任軒仔紅館個唱嘉賓,正好有了另一個體驗四面台的機會。

Jay確實有站上Star Hall四面台的經驗,不過他認為4月在Chill Club頒獎禮表演的感覺不能作準。(梁碧玲攝)

未因延期影響心情

Jay一直都說難以從過往作品中挑選自己最喜愛的作品,因為每一次創作新歌的目的是記錄當下感受,例如最近推出的新歌《Freakin’ Nightmare》誕生於第五波疫情期間,面臨市道再次變得冷清,一切推倒重來的無奈:「面對疫情真係好攰,依家已經進入第3年,好多嘢都未可以實行,呢首歌就係咁而寫咗。」Jay也是受年初疫情影響的歌手之一,記得在上年聖誕節時,他在簽唱會中宣布今年3月舉行個唱的好消息,結果好事多磨,個唱延期至下月舉行。他坦言最初收到消息時有點不開心,但問到會否覺得灰心,Jay即說:「我冇呢個資格,因為有好多人,特別係呢行嘅朋友,佢哋開show都係要延期,甚至係取消,其實有機會喺今年開show已經好感恩,係要好好把握嘅機會。當初的確有唔開心,但係唔緊要啦,依家有得開咪幾好。」

「面對疫情真係好攰。」這也是Jay寫下《Freakin' Nightmare》的原因。(陳順禎攝)

疫情下赴加國見女友假期告吹

除了演唱會,Jay也說疫情下自己失去一個喘息空間。在2021年,Jay除了兩度站上Star Hall和推出EP《Life / Line》,也先後為Ian、MC等歌手寫歌,甚至在朱艷強(即少爺占)《BOY BOY》中首度擔當監製角色,在工作以外也開始積極減肥,他自問上年沒有偷懶的空間,確實在今年初很想安排一段時間好好休息:「上年做咗咁多嘢,都係希望今年一月可以放個假,而呢個假係想去見另一半,但係疫情爆發後都冇呢個機會。嗰段時間確實係好唔開心,好攰,但係同時間都會想像,如果有一日可以飛的話做乜好呢?我諗咗好多開心嘅嘢。於是諗到,雖然呢一刻係唔開心,但係我有一個希望,所有嘢都會變好。」不論在副歌中的歌詞,還是整首歌帶來的陽光氣息,Jay在新歌中道出自己在疫情爆發後一直存在心上的希望。

既然無法飛往加拿大見女友,Jay也決定繼續不同方面的工作。(陳順禎攝)

正因失去飛往加拿大見女友的機會,Jay坦言在疫情期間沒有休息,繼續音樂上的工作:「我係一定要繼續做嘢,可能啲演出要延期,但係同一時間都要拍MV、做歌、幫人寫歌,而呢啲嘢都係需要時間。未必係要出街工作,咁就繼續喺屋企做。雖然唔係真係放假,但係起碼都可以喺屋企唞下。」疫情緩和前,Jay已經在數星期內完成今年3首派台歌的創作,他透露接下來的第3首歌正物色合適的填詞人完成歌詞,才會開始錄音工作。

幕前演出更放膽

談到今次在MV中演技大爆發的表現,Jay在故事中要一人分飾8個角色,擔當不同職業。他最享受扮演新聞主播,因為這一幕最能感受到自己在幕前工作上的進步:「呢個角色好唔似自己,我鍾意試啲自己未試過嘅嘢,正如我嘅音樂未必可以界定係咩風格,因為我會成日試一啲新嘅嘢。呢個新聞主播係有啲瘋狂,本身係好正常,但係佢慢慢俾呢個世界唔好嘅消息而變咗,其實做一個癲佬都幾好玩。(豁出去?)我係覺得自己放咗,無論係喺台上唱歌,定係喺鏡頭面前做戲。如果你問我上年可唔可以做到呢啲角色,我未必會做得咁好,依家就好似開咗竅,唔知算唔算係,但確實係做到自己想做嘅嘢。」

Jay坦言過去的自己未必能勝任新歌MV的拍攝。(資料圖片)

如冇入行未必揀做音樂人

Jay在MV中「身兼多職」,原來現實生活中也不停想著一個問題:假若此刻不是一位歌手,自己的職業是甚麼?Jay在入行前於電訊公司工作,他坦言:「如果唔係入咗呢行,我諗自己未必係做音樂啦,因為我係讀Marketing(市場學),可能都係做緊關於marketing嘅嘢,或者係跟爸爸做生意。」不過,Jay也願意在工餘時間發展音樂興趣:「(會Busking?)好難講呀,加拿大咁凍,零下30度,喺條街度Busking真係好難呀,哈哈。不過講真,我都會唱歌,我都試過喺一啲酒吧度唱歌嘅。我係會做呢樣嘢,因為呢個係我嘅興趣。」